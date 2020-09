Renault Triber हुई 13000 रु तक महंगी, अब ये हैं नई कीमतें

Renault ने अपनी Triber गाड़ी के दाम बढ़ा दिए हैं. कार के सभी वेरिएंट्स की कीमतें बढ़ी हैं, जिसके चलते Triber 13000 रुपये तक महंगी हो गई है. पहले Renault Triber की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 4.99 लाख रुपये से शुरू होकर 7.22 लाख रुपये तक थी. कीमत में इजाफा होने के बाद अब कार की नई एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 5.12 लाख से लेकर 7.34 लाख रुपये तक हो गई है. हालांकि Triber के फीचर्स व इक्विपमेंट्स में कोई अपडेट या बदलाव नहीं हुआ है.

सबसे ज्यादा 13000 रुपये की बढ़ोत्तरी Renault Triber के बेस RXE वेरिएंट में हुई है. RXL और RXT वेरिएंट के दाम में 11,500 रुपये का इजाफा हुआ है, जबकि RXZ वेरिएंट्स की कीमतें 12,500 रुपये बढ़ी हैं. कीमत में इजाफा इन वेरिएंट्स के AMT मॉडल्स पर भी लागू है.

Renault Triber के विभिन्न वेरिएंट्स की नई एक्स शोरूम दिल्ली कीमतें इस तरह हैं…

Triber में 1.0 लीटर, 3 सिलिंडर पेट्रोल इंजन है. साथ में 5 स्पीड मैनुअल या सेमी ऑटोमेटिक AMT गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है. Renault India इस वक्त भारत में तीन गाड़ियों Kwid, Duster और Triber की बिक्री करती है. क्विड की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 2,99,800 रुपये से शुरू है. वहीं डस्टर की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 859000 रुपये से शुरू है.

