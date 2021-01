Renault Kiger का टीजर आया सामने, 28 जनवरी को उठेगा पर्दा; Kia Sonet को देगी टक्कर

रेनॉ (Renault) ने 28 जनवरी को ग्लोबली अनवील होने जा रही नई Kiger के प्रॉडक्शन मॉडल की पहली टीजर इमेज जारी की है. इस सब कॉम्पैक्ट SUV का कॉन्सेप्ट वर्जन नवंबर 2020 में सामने आया था. Kiger को फ्रांस व इंडिया की कॉरपोरेट डिजाइन टीम्स ने मिलकर विकसित किया है. यह गाड़ी CMFA+ प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी, जो कि Triber में इस्तेमाल हुआ है. Renault Kiger कंपनी की B-SUV होगी.

Kiger का मुकाबला भारतीय बाजार में Maruti Suzuki Vitara Brezza, Toyota Urban Cruiser, Mahindra XUV 300, Tata Nexon, Kia Sonet, Hyundai Venue और Ford EcoSport से होगा. Renault Kiger, ग्रुप रेनॉ की तीसरी ग्लोबल कार होगी, जिसे सबसे पहले भारत में लॉन्च किया जाएगा. उसके बाद इसे अन्य देशों में पेश किया जाएगा.

टीजर इमेज से पता चलता है कि Kiger के फ्रंट में स्प्लिट LED हैडलैंप्स और स्लीक LED DRLs रहेंगी. रेनॉ इंडिया कह चुकी है कि Kiger का प्रॉडक्शन मॉडल 80 फीसदी कॉन्सेप्ट मॉडल के जैसा ही होगा. लिहाजा नवंबर 2020 में अनवील हुए कॉन्सेप्ट मॉडल की बात करें तो वह बोल्ड लुक लिए हुए है. गाड़ी के फ्रंट में रेनॉ SUV की सिग्नेचर ​ग्रिल दी हुई ह. मेन हैडलैंप क्लस्टर फ्रंट बंपर पर नीचे है. Renault Kiger का ग्राउंड क्लियरेंस 200mm रहने की संभावना है.

कॉन्सेप्ट मॉडल में Kiger के रियर में टेल लैंप्स C शेप वाला LED सिग्नेचर लुक लिए हुए हैं. Renault Kiger कॉन्सेप्ट में 19 इंच अलॉय व्हील्स और सेंट्रली माउंटेड रियर एग्जॉस्ट है. Kiger में फ्लोटिंग रूफ डिजाइन रहेगी.

Renault पहले ही कन्फर्म कर चुकी है कि Kiger का इंजन इसकी ग्लोबल पावरट्रेन लाइन में से होगा. इसका मतलब है कि Kiger में HRAO 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है, जो 99 bhp पावर और 160 Nm का टॉर्क पैदा करता है. यही इंजन नई Nissan Magnite में भी है. Kiger में CVT Auto ट्रांसमिशन विकल्प भी मिल सकता है.

