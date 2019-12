रेनॉ इंडिया (Renault India) अब पेट्रोल से चलने वाले प्रॉडक्ट्स पर ध्यान देगी. कंपनी K9K डीजल इंजन सीरीज और Lodgy एमपीवी को बंद कर रही है. रेनॉ इंडिया ऑपरेशंस, कंट्री CEO वेंकटराम ममिल्लापल्लै के मुताबिक, कंपनी अपने प्रॉडक्ट्स के BS-VI वेरिएंट्स और Triber का BS-VI व ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वर्जन अगले साल उतारेगी. रेनॉ 2020 में एक नई सब-4 मीटर SUV की भी पेशकश करेगी.

ममिल्लापल्लै ने बताया कि रेनॉ अपनी K9K डीजल इंजन सीरीज को बंद कर रही है और अपने मल्टी पर्पस व्हीकल Lodgy को भी बंद कर रही है. Lodgy को लेकर किसी तरह के रिनोवेशन या इसका BS-VI वेरिएंट लाने की रेनॉ की कोई योजना नहीं है. उन्होंने यह भी बताया कि लॉजी कारों का स्टॉक बिक चुका है.

लॉजी को बंद करने के पीछे वजह है कि कंपनी अब डीजल इंजन कारों पर दांव नहीं लगाना चाहती. लिहाजा लॉजी को बंद किया जा रहा है. Captur समेत कंपनी के भविष्य में लॉन्च होने वाले सभी व्हीकल गैसोलिन पर चलने वाले होंगे.

रेनॉ इंडिया भारत में इस वक्त KWID, Triber, डस्टर SUV और प्रीमियम SUV Captur की बिक्री करती है. यह पूछे जाने पर कि 2019 में डीजल वाली कारों का योगदान क्या रहा, इस पर ममिल्लापल्लै ने कहा कि कंपनी की कुल बिक्री में 50 फीसदी योगदान डस्टर डीजल इंजन कारों का रहा. भविष्य में हम केवल पेट्रोल डस्टर कारें रखेंगे.

Triber का BS-VI वेरिएंट जनवरी 2020 के मध्य या आखिर में पेश किया जाएगा. उसके बाद इसका AMT वेरिएंट लाया जाएगा. रेनॉ इंडिया ने ट्राइबर का दक्षिण अफ्रीका को निर्यात शुरू कर दिया है. वहीं नई सब-4 मी​टर SUV को 2020 की दूसरी छमाही में उतारा जाएगा. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की लॉन्चिंग को लेकर उन्होंने कहा कि हम सही वक्त और सही इकोसिस्टम का इंतजार कर रहे हैं.

