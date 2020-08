आ गई ज्यादा पावरफुल Renault Duster Turbo petrol, कीमत 10.5 लाख से शुरू; जानें पावर और माइलेज

वाहन कंपनी रेनॉ इंडिया (Renault India) ने अपनी SUV डस्टर (Duster) का नया टर्बो पेट्रोल इंजन मॉडल लॉन्च कर दिया है. इसमें 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है. इस इंजन के साथ डस्टर को पहली बार Auto Expo में शोकेस किया गया था. Renault Duster turbo की एक्स शोरूम कीमत 10.49 लाख रुपये से 13.59 लाख रुपये के बीच है. कंपनी ने एक बयान में कहा कि 1.3 लीटर टर्बो इंजन डस्टर के मैनुअल ट्रांसमिशन वर्जन में RxE, RxS and RxZ वेरिएंट की कीमत 10.49 लाख रुपये, 11.39 लाख रुपये और 11.99 लाख रुपये है. वहीं ऑटोमेटिक वर्जन में RxS, RxZ वेरिएंट की कीमत 12.99 लाख और 13.59 लाख रुपये है.

रेनॉ ने कहा कि डस्टर का मौजूदा 1.5 लीटर इंजन क्षमता वाला मॉडल भी बाजार में उपलब्ध रहेगा. इसकी कीमत 8.59 लाख रुपये से 9.99 लाख रुपये के बीच है. कंपनी ने डस्टर के लिए डीजल इंजन वाला कोई मॉडल पेश नहीं किया है. रेनॉ डस्टर टर्बो पेट्रोल को सभी अधिकृत रेनॉ डीलरशिप्स से या कंपनी की वेबसाइट से बु​क किया जा सकता है. इसकी डिलीवरी कुछ सप्ताह में शुरू होगी.

Renault Duster का टर्बो पेट्रोल इंजन 154hp पावर और 254Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड तौर पर औरX-tronic CVT वैकल्पिक तौर पर है. Renault India का दावा है कि टर्बो पेट्रोल डस्टर का माइलेज मैनुअल वर्जन में 16.5kmpl ओर CVT वर्जन में 16.42kmpl रहेगा.

Duster turbo के फीचर्स में रिमोट प्री कूलिंग फंक्शन के साथ automatic क्लाइमेट कंट्रोल, इंजन स्टार्ट-स्टॉप, इको इंडिकेटर के साथ 8 इंच इनफोटेनमेंट सिस्टम, 17 इंच अलॉय व्हील्स, ड्युअल कलर इंटीरियर और सेफ्टी फीचर्स में रियर पार्किंग कैमरा, ISOFIX चाइल्ड सीट टीथर्स आदि शामिल हैं. टर्बो डस्टर को रेगुलर डस्टर से अलग बनाने क लिए इसकी फ्रंट ​ग्रिल पर रेड एक्सेंट्स दिए गए हैं.

