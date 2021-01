Pre-Owned Cars: 2 लाख तक है बजट; मिल जाएंगी Maruti, Hyundai, Tata की सर्टिफाइड कारें, साथ में वारंटी और फ्री सर्विसिंग

Pre-Owned Cars: कार लेना चाहते हैं लेकिन बजट आड़े आ रहा है तो सेकंड हैंड कार (Pre-Owned) मार्केट का रुख भी कर सकते हैं. यूज्ड या सेकंड हैंड कार मार्केट भारत में भी काफी बड़ा हो चला है. कोविड19 की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की एहतियात ने भी इसमें योगदान दिया है. भारत में कई कार कंपनियों का यूज्ड कार प्लेटफॉर्म या शोरूम है. जैसे मारुति का ट्रू वैल्यू, हुंडई का एच प्रॉमिस, टाटा का टाटा मोटर्स एश्योर्ड आदि. आप कार कंपनियों के यूज्ड कार प्लेटफॉर्म से सर्टिफाइड कारें खरीद सकते हैं. आइए जानते हैं कि 2 लाख रुपये तक के बजट में आप किस कंपनी की सर्टिफाइड यूज्ड कार घर ला सकते हैं और साथ में वॉरंटी व सर्विसिंग को लेकर क्या पेशकश रहती है-

मारुति सुजुकी इंडिया के ट्रू वैल्यू प्लेटफॉर्म से 2 लाख रुपये के अंदर ट्रू वैल्यू सर्टिफाइड Alto, ओम्नी, ईको गाड़ियों को खरीदा जा सकता है. मारुति की इन यूज्ड कारों पर 6 माह की वारंटी और 3 मुफ्त सर्विस भी उपलब्ध कराई जा रही है. यूज्ड कार मॉडल के नाम, किस साल का मॉडल है, गाड़ी पेट्रोल है या डीजल, कितना किमी चल चुकी है, इन सभी डिटेल के साथ मौजूद रहती है. इसके अलावा गाड़ी कौन सी बार बेची जा रही है, यह डिटेल भी मौजूद रहती है. आप ट्रू वैल्यू वेबसाइट पर शहर या राज्य के आधार पर भी सर्च कर सकते हैं. ट्रू वैल्यू कार को मंथली EMI पर खरीदने का ऑप्शन भी उपलब्ध कराता है. इसके अलावा सरल पेपरवर्क का दावा भी करता है.

हुंडई एच प्रॉमिस प्लेटफॉर्म से 2 लाख रुपये के अंदर सर्टिफाइड इयोन, सैंट्रो, हुंडई आई10 को खरीद सकते हैं. हुंडई अपनी इन सर्टिफाइड यूज्ड कारों पर 1 साल/20,000 KM की वॉरंटी, 1 साल का रोड साइड असिस्टेंस और 2 फ्री सर्विस उपलब्ध करा रही है. यूज्ड कार मॉडल के नाम, किस साल का मॉडल है, गाड़ी कितना किमी चल चुकी है, इन सभी डिटेल के साथ मौजूद रहती है. इसके अलावा गाड़ी कौन सी बार बेची जा रही है, यह डिटेल भी मौजूद रहती है. एच प्रॉमिस पर हुडई कारों को मंथली EMI पर खरीदने का ऑप्शन भी है. वेबसाइट पर शहर या राज्य के आधार पर भी सर्च कर सकते हैं.

टाटा मोटर्स एश्योर्ड प्लेटफॉर्म पर 2 लाख रुपये के अंदर सर्टिफाइड नैनो कार को खरीदा जा सकता है. वॉरंटी और सर्विसिंग की डिटेल आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद नहीं है. यूज्ड कार मॉडल के नाम, किस साल का मॉडल है, गाड़ी पेट्रोल है या डीजल, कितना किमी चल चुकी है, इन सभी डिटेल के साथ मौजूद रहती है. टाटा मोटर्स एश्योर्ड पर टाटा के अलावा अन्य ब्रांड्स जैसे मारुति, होंडा, महिन्द्रा, फोर्ड, हुंडई आदि की भी सर्टिफाइड व नॉन सर्टिफाइड यूज्ड कारें बिक्री के लिए मौजूद हैं. वेबसाइट पर शहर या राज्य के आधार पर भी सर्च कर सकते हैं.

इनके अलावा रेनो सिलेक्शन, होंडा ऑटो टे​रेस, फोर्ड एश्योर्ड, महिन्द्रा फर्स्ट च्वॉइस, टोयोटा यू ट्रस्ट कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, जहां सभी कार कंपनियों की यूज्ड कारें उपलब्ध रहती हैं. आप चाहें तो अपने बजट के हिसाब से इन प्लेटफॉर्म्स से भी सर्टिफाइड यूज्ड कार खरीद सकते हैं.

