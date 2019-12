अहमदाबाद में Porsche 911 कार पर 9.8 लाख रुपये का जुर्माना, नंबर प्लेट और दस्तावेज नहीं होने पर गाड़ी जब्त

अहमदाबाद पुलिस ने ट्विटर पर बताया कि अहमदाबाद वेस्ट में रुटिन चेकिंग के दौरान उसने एक Porsche 911 गाड़ी को रोककर उसके मालिक पर भारी जुर्माना लगाया है. इस सुपरकार का मालिक बिना किसी नंबर प्लेट और दस्तावेज के गाड़ी चला रहा था. मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, सपुरकार के मालिक पर 9.8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और गाड़ी को जब्त कर लिया गया है.

During a routine checking in Ahmedabad West. Porsche 911 was caught by PSI MB Virja. The vehicle had No Number Plate and Valid Documents. Vehicle detained and slapped fine of Rs. 9 Lakh 80 Thousand (9,80,000 INR). #AhmedabadPolice #Rules4All pic.twitter.com/runtd5k8dX

अहमदाबाद पुलिस के ट्वीट के मुताबिक, इस गाड़ी को पीएसआई एम बी विरजा ने रोका. अहमदाबाद रीजनल ट्रांसपॉर्ट ऑफिस ने कुल 9.8 लाख का जुर्माना जारी किया है, अभी तमाम उल्लंघनों के लिये कितना-कितना जुर्माना लगा है, इसकी डिटेल्स जारी नहीं की गई हैं.

डिप्टी कमीशनर ऑफ पुलिस तेजस पटेल ने कहा कि हेलमेट क्रॉसरोड पर एक सिल्वर रंग की गाड़ी को नंबर प्लेट नहीं होने की वजह से पुलिस ने रोका. सवाल करने पर, गाड़ी के ड्राइवर के पास वाहन का कोई भी वैध दस्तावेज नहीं था. इसलिये पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लेकर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत RTO मोमो जारी कर दिया. इसका मतलब है कि अब मालिक को RTO में अपना जुर्माना जमा करना होगा और उसकी रसीद लेकर पुलिस के पास आना है, तब उसे अपनी गाड़ी वापस मिलेगी.

इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उन्हें पता चला कि ट्रांसपोर्ट अधिकारियों ने सभी बकाये, टैक्स और जुर्माने को जोड़कर गाड़ी पर 9.8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. अब पुलिस गाड़ी को तभी देगी जब मालिक पुरा जुर्माना भरता है और उसकी रसीद पुलिस को दिखाता है.

Porsche 911, जिस पर अहमदाबाद पुलिस ने जुर्माना लगाया है, यह प्रीवियस जनरेशन मॉडल है. इस मॉडल की कीमत लगभग 2 करोड़ रुपये है. यह कार Porsche 911 Carrera S मॉडल है जिसमें 3.8 लीटर का फ्लैट 6 इंजन गाड़ी के रियर में मौजूद है. यह इंजन 400hp और 440Nm की पावर जनरेट करता है. इस कार की टॉप स्पीड 302kmph है और यह 4.3 सेकेंड में 0-100kmph है.

