Piaggio का इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर Ape E-City लॉन्च, मिलेगी स्मार्ट स्वैपेबल बैटरी; जानें कीमत और माइलेज

इटली के ग्रुप पियाजियो (Piaggio) की सब्सिडियरी पियाजियो व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड (PVPL) ने बुधवार को भारत में अपने पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल Ape E-City को लॉन्च किया. इसकी एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 1.97 लाख रुपये से शुरू है. Ape E-City जीरो एमिशन पर लगभग बिना शोर व वाइब्रेशन वाला ड्राइविंग अनुभव प्रदान करेगा. इस मौके पर केन्द्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे.

Ape E-City में लीथियम आयन बैटरी, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, वाटरप्रूफ मोटर, ब्लूविजन हैडलैंप्स, सुरक्षा के लिए दरवाजे, फुल डिजिटल क्लस्टर, हिल होल्ड असिस्ट, ड्युअल टोन इंटीरियर्स आदि फीचर्स मौजूद हैं. इस थ्री-व्हीलर में गियर व क्लच नहीं दिए गए हैं. डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर चार्ज की स्थिति, ड्राइव मोड्स, सर्विस अलर्ट्स, इकोनॉमी मोड आदि इनफॉरमेशन डिस्प्ले होगी.

इस थ्री व्हीलर की खास बात यह है ​कि यह स्मार्ट स्वैपेबल बैटरी वाला पहला थ्री व्हीलर है. यानी व्हीकल की बैटरी को चार्ज न कर दूसरी बैटरी फुली चार्ज बैटरी लगाई जा सकेगी. इसके लिए सन मोबिलिटी के साथ साझेदारी की गई है. सन मोबिलिटी क्विक इंटरचेंज स्टेशन नेटवर्क उपलब्ध कराएगी. ग्राहक बैटरी चार्ज, रिचार्ज को चेक करने और स्वैप स्टेशन का पता लगाने के लिए पियाजियो एक ऐप भी उपलब्ध करा रही है.

Ape E-City में 4.5 kwh की लीथियम आयन 48V बैटरी है. पीक पावर 5.4 किलोवाट और पीक टॉर्क 29 Nm है. Ape E-City फुली चार्ज बैटरी होने पर 68 किमी तक की दूरी तय कर सकेगा. इसकी बैटरी चार्जिंग 20 फीसदी रह जाने पर ड्राइवर को अलर्ट मिलेगा कि बैटरी बदलने का वक्त आ गया है. थ्री व्हीलर की टॉप स्पीड 45 kmph है. फ्लाईओवर पर व्हीकल को आसानी से चढ़ाने के लिए बूस्ट मोड उपलब्ध है.

स्वैपेबल बैटरी के अलावा पियाजियो ने फिक्स्ड बैटरी के साथ Ape E-City FX को पेश किया है. Ape E-City पर 36 माह/1 लाख किमी की वारंटी, 3 साल के लिए फ्री शिड्यूल्ड मेंटीनेंस और 3 साल के एएमसी पैकेज की पेशकश की जा रही है.

कंपनी द्वारा जारी बयान के मुताबिक, Ape E-City के साथ इंजन से संबंधित कोई लागत नहीं है. साथ ही बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट, क्लच के खर्चे, गियर के खर्चे, इंजन ऑयल का खर्च, फिल्टर का खर्च और बैटरी मेंटीनेंस कॉस्ट भी नहीं है. इसके अलावा फ्री परमिट, मामूली रजिस्ट्रेशन चार्ज है और कोई रोड टैक्स नहीं है.

