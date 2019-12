Piaggio ने पेश किए BS-VI कंप्लायंट Vespa और Aprilia स्कूटर, 10000 रु बढ़ सकती है कीमत

पियाजियो इंडिया (Piaggio India) ने Vespa और Aprilia ब्रांड के BS-VI कंप्लायंट स्कूटरों की रेंज पेश कर दी है. कंपनी ने Vespa 125cc व 150cc, Aprilia SR 125cc व 150cc और Storm 125cc के BS6 वर्जन्स को भारत में उतारा है. इन सभी मॉडल्स में अब फ्यूल इंजेक्टेड टेक्नोलॉजी भी है. Aprilia SR रेंज में नया 160cc इंजन उपलब्ध कराया गया है, जो 11 hp पावर जनरेट कर सकता है. हालांकि अभी पियाजियो ने नए मॉडल्स की कीमतों का खुलासा नहीं किया है. अनुमान है कि इनकी कीमत मौजूदा से कम से कम 10000 रुपये ज्यादा रहेगी.

अभी भारत में Aprilia स्कूटर रेंज के तहत SR 150 Race, SR 150 Carbon, SR 150, SR 125 और Storm 125 आते हैं. इनकी एक्स शोरूम कीमत 65,000 से 79,000 रुपये तक है. वहीं Vespa ब्रांड के Urban Club, Notte, ZX, Red, SXL 150, VXL 150, SXL 125, VXL 125, Elegante 150, Elegante 125 और Vespa मॉडल मौजूद हैं. इनकी एक्स शोरूम कीमत 73,000 से 1.01 लाख रुपये तक है.

देश में BS-VI एमिशन नॉर्म्स अप्रैल 2020 से लागू होने जा रहे हैं. इसे देखते हुए सभी टू-व्हीलर कंपनियां अपने मॉडल्स को नए नियमों के अनुरूप अपग्रेड कर रही हैं. होंडा, हीरो, यामाहा, टीवीएस, सुजुकी आदि ने BS-VI मॉडल्स पेश करना शुरू कर दिए हैं.

