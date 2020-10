Piaggio का फेस्टिव ऑफर; वेस्पा और अप्रीलिया स्कूटर्स पर 10,000 रु तक के फायदे

इटली की कंपनी पियाजियो (Piaggio) ने अपने वेस्पा (Vespa) व अप्रीलिया (Aprilia) रेंज स्कूटर्स की खरीद पर 10000 रुपये तक के फायदों का एलान किया है. यह कंपनी के फेस्टिव सेल्स ऑफर का हिस्सा है. पियाजियो ने बयान में कहा कि यह पेशकश फ्री इंश्योरेंस, ऑनलाइन बुकिंग बे​निफिट्स और कॉम्प्लिमेंटरी एक्सेसरीज के रूप में की जा रही है. ऑफर का फायदा 16 नवंबर तक लिया जा सकता है.

कंपनी ने कहा है कि फायदों को भारत में मौजूद किसी भी डीलरशिप से हासिल किया जा सकता है. 10000 रुपये तक के फायदों में 7000 रुपये तक का इंश्योरेंस बेनिफिट, 4000 रुपये कीमत तक की कॉम्प्लिमेंटरी एक्सेसरीज और 2000 रुपये का ई-कॉमर्स बुकिंग बेनिफिट शामिल है.

बयान में यह भी कहा गया कि इस बार दशहरा व दिवाली पर ग्राहक स्कूटर खरीद के बाद पहली साल के लिए फ्री सर्विस और 5 साल की वॉरंटी का फायदा ले सकते हैं,​ जिसमें 2 साल का फ्री रोडसाइड असिस्टेंस भी शामिल है. Piaggio इंडिया के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर डिएगो ग्राफी के मुताबिक, हम इस दशहरा व दिवाली पर वेस्पा व अप्रीलिया रेंज स्कूटर्स पर अपने ग्राहकों के लिए यूनीक फेस्टिव ऑफर्स लेकर आए हैं. हमारे ऑफर्स का मकसद ग्राहकों को परेशानी रहित खरीद व ओनरशिप एक्सपीरियंस देना है.

Honda का ‘सुपर 6 ऑफर’: बाइक या स्कूटर खरीदने पर 5000 रु तक कैशबैक, सस्ता और आसान लोन

भारत में वेस्पा स्कूटर रेंज में Urban Club, Notte, ZX, SXL 150, VXL 150, Vespa SXL, Vespa VXL, Elegante 150. Racing 60s स्कूटर उपलब्ध हैं. वहीं अप्रीलिया स्कूटर रेंज में SR 150 Race, SR 160, Storm 125, SR 125 की बिक्री होती है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.