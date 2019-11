भारत में बनी यह ई-स्कूटर फ्रांसीसी राष्ट्रपति के फ्लीट में हुई शामिल, सिंगल चार्ज में 50 KM का सफर

टू-व्हीलर मैन्युफैक्चरर Peugeot मोटरसाइकिल्स ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. इस ब्रांड के एक इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर को फ्रांसीसी राष्ट्रपति के बेड़े में जगह मिली है. इस उपलब्धि को महिन्द्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिन्द्रा (Anand Mahindra) ने अपने ​ट्विटर हैंडल से शेयर किया है. Peugeot मोटरसाइकिल्स, महिन्द्रा राइज कंपनी का हिस्सा है.

ट्वीट में कहा गया है कि Peugeot मोटरसाइकिल्स के नए Peugeot e-Ludix इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर को फ्रांसीसी राष्ट्रपति के बेड़े में जगह मिली है. Peugeot e-Ludix यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर है. इसके अलावा यह पहला इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर होगा, जिसे भारत से एक्सपोर्ट किया जाएगा.

Peugeot Motocycles (a @MahindraRise company) is part of the ‘energetic’ transformation of the French Presidential fleet! Our brand new Peugeot e-Ludix, is the 1st electric 2-wheeler to join the fleet. And they’re proudly the 1st electric 2-wheelers exported from India https://t.co/8w0IScggS8

महिन्द्रा टू-व्हीलर्स यूरोप ने जनवरी 2015 में Peugeot Motocycles में 51 फीसदी हिस्सेदारी खरीद ली थी. अक्टूबर में महिन्द्रा टू-व्हीलर्स ने पुष्टि की थी कि वह Peugeot Motocycles में 100 फीसदी हिस्सेदारी खरीदेगी. Peugeot Motocycles का हेडक्वार्टर फ्रांस के Mandeure में है.

Peugeot Motocycles स्कूटर्स की बिक्री अभी भारत में नहीं होती है. लेकिन उम्मीद है कि निकट भविष्य में ऐसा होने लगेगा. इस स्कूटर में 3kW की मोटर है. ये स्कूटर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड से चल सकता है.

कंपनी का दावा है कि सिंगल चार्ज में यह स्कूटर 50 किलोमीटर तक जा सकता है. इस स्कूटर की बैटरी को फुल चार्ज होने में महज 3 घंटे का समय लगता है. E-Ludix इलेक्ट्रिक स्कूटर की मैन्युफैक्चरिंग मध्य प्रदेश के पीथमपुर स्थित प्लांट में हुई है.

