Top Mileage Cars under ₹10 Lakh: महंगे पेट्रोल-डीजल से हैं परेशान, ये हैं टॉप माइलेज वाली देश की बेस्ट 7 कारें

Top Mileage Cars under ₹10 Lakh: यहां सात ऐसी बीएस6 कारों के बारे में जानकारी दी जा रही है जो आपको 20 से अधिक का माइलेज दे सकती हैं.

मारुति देश की सबसे बड़ी कार कंपनी है और यह माइलेज के मामले में भी किंग है.

Top Mileage Cars under ₹10 Lakh: मारुति देश की सबसे बड़ी कार कंपनी है और यह माइलेज के मामले में भी किंग है. इसकी कारें महंगाई से लड़ाई में आपको सक्षम बनाती है और आप 26 किमी से अधिक का माइलेज पा सकते हैं. हालांकि ध्यान दें कि कंपनी जो माइलेज ऑफर करती है, वह स्टैंडर्ड कंडीशन में होती है और आपकी कार कितना माइलेज देगी, यह ड्राइविंग कंडीशंस और स्टाइल पर निर्भर करती है. हुंडई की कार आपको 26 किमी से अधिक एवरेज दे सकती हैं. आम लोगों पर महंगाई की चौतरफा मार पड़ रही है. पेट्रोल-डीजल के साथ-साथ सीएनजी के भाव में भी उछाल दिख रही है. राजधानी दिल्ली में प्रति लीटर पेट्रोल 105.41 रुपये और डीजल 96.67 रुपये भाव पर बिक रहा है. सीएनजी भी 69.11 रुपये प्रति किग्रा के भाव पर है. ऐसे में गाड़ी के माइलेज की महत्ता बढ़ गई है और ऐसी कारों की मांग बढ़ रही हैं जो कम से कम बजट में अधिक माइलेज दे सके. यहां सात ऐसी बीएस6 कारों के बारे में जानकारी दी जा रही है जो आपको 20 से अधिक का माइलेज दे सकती हैं. सभी कारों की कीमतें दिल्ली एक्स-शोरूम की हैं. Top 5 highest selling SUVs: देश में सबसे अधिक बिकने वाली टॉप 5 एसयूवी, मारुति से लेकर टाटा की गाड़ियां हैं शामिल Hyundai Grand i10 Nios-26.2 kmpl

प्राइस-5.29-8.37 लाख रुपये

इंजन- 1197 सीसी

ट्रांसमिशन- मैनुअल/ऑटोमैटिक

सीटें- 5 सीटर हैचबैक Maruti Celerio- 26.0 kmpl

प्राइस-5.15-6.94 लाख रुपये

इंजन- 998 सीसी

ट्रांसमिशन- मैनुअल/ऑटोमैटिक

सीटें- 5 सीटर हैचबैक Maruti Wagon R- 24.43 kmpl

प्राइस-5.39-7.10 लाख रुपये

इंजन- 1197 सीसी

ट्रांसमिशन- मैनुअल/ऑटोमैटिक

सीटें- 5 सीटर हैचबैक Maruti Dzire- 24.12 kmpl

प्राइस-6.09-9.13 लाख रुपये

इंजन- 1197 सीसी

ट्रांसमिशन- मैनुअल/ऑटोमैटिक

सीटें- 5 सीटर सेडान Maruti Swift- 23.2 kmpl

प्राइस-5.90-8.77 लाख रुपये

इंजन- 1197 सीसी

ट्रांसमिशन- मैनुअल/ऑटोमैटिक

सीटें- 5 सीटर हैचबैक Maruti Baleno- 22.94 kmpl

प्राइस-6.35-9.49 लाख रुपये

इंजन- 1197 सीसी

ट्रांसमिशन- मैनुअल/ऑटोमैटिक

सीटें- 5 सीटर हैचबैक Toyota Glanza- 22.94 kmpl

प्राइस-6.39-9.69 लाख रुपये

इंजन- 1197 सीसी

ट्रांसमिशन- मैनुअल/ऑटोमैटिक

सीटें- 5 सीटर हैचबैक (Input: cardekho.com)

