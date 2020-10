सितंबर में यात्री वाहनों की बिक्री 26.54% बढ़ी, कॉमर्शियल वाहनों की सेल्स 20% घटी

ऑटो कंपनियों के लिए कार बिक्री को लेकर सितंबर में राहत की खबर है. इस सितंबर महीने देश में यात्री वाहनों की थोक बिक्री 26.45 फीसदी बढ़कर 2,72,027 हो गई. साल भर पहले यानी सितंबर 2019 में कंपनियों ने 2,15,124 वाहन खुदरा वाहनों की बिक्री हुई थी. ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर कंपनियों के संगठन सिआम ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. हालांकि, पिछले महीने कॉमर्शियल वाहनों की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई.

सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरर्स (SIAM) के ताजे आंकड़ों के अनुसार, इस दौरान दोपहिया वाहनों की बिक्री साल भर पहले की 16,56,658 इकाइयों की तुलना में 11.64 फीसदी बढ़कर 18,49,546 पर पहुंच गई. इस दौरान 12,24,117 मोटरसाइकिलों की बिक्री हुई, जो साल भर पहले की 10,43,621 के मुकाबले 17.3 फीसदी अधिक है. वहीं, स्कूटरों की बिक्री पिछले साल सितंबर के 5,55,754 यूनिट के मुकाबले मामूली बढ़कर 5,56,205 हो गई.

जुलाई-सितंबर 2020 की तिमाही में यात्री वाहनों की बिक्री पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि से 17.02 फीसदी बढ़कर 7,26,232 यूनिट हो गई. साल भर पहले यह 6,20,620 इकाई रही थी. सितंबर तिमाही के दौरान दोपहिया वाहनों की बिक्री इस वित्त वर्ष में 46,90,565 इकाई रही, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 46,82,571 इकाई थी.

सिआम के आंकड़ों के अनुसार, कॉमर्शियल वाहनों की बिक्री में इस दौरान 20.13 फीसदी की गिरावट देखने को मिली. साल भर पहले सितंबर तिमाही में 1,67,173 कॉमर्शियल वाहनों की बिक्री हुई थी, जो कम होकर 1,33,524 इकाइयों पर आ गई. सभी कैटेगरी के वाहनों की कुल बिक्री दूसरी तिमाही में मामूली गिरकर 55,96,223 रह गई. साल भर पहले सभी कैटेगरी में 56,51,459 वाहनों की बिक्री हुई थी.

