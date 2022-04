Auto Sales: चिप शॉर्टेज के चलते पैसेंजर व्हीकल की बिक्री 5% घटी, मार्च में कंपनियों ने बेची 271,358 गाड़ियां

FADA के अनुसार घरेलू पैसेंजर व्हीकल्स (PV) की रिटेल सेल्स मार्च में 4.87 फीसदी घटकर 271,358 यूनिट रही है. मार्च 2021 में PV की बिक्री 285,240 यूनिट रही थी.

पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री पर सेमीकंडक्टर की कमी का असर देखने को मिला है. (File)

Passenger Vehicle Sales: पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री पर सेमीकंडक्टर की कमी का असर देखने को मिला है. मार्च में पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री में कमी आई है. ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) ने मंगलवार को जानकारी दी कि घरेलू पैसेंजर व्हीकल्स (PV) की रिटेल सेल्स मार्च में 4.87 फीसदी घटकर 271,358 यूनिट रही है. FADA के अनुसार मार्च 2021 में PV की बिक्री 285,240 यूनिट रही थी. ऑटोमोबाइल डीलर्स की बॉडी के अनुसार सेमीकंडक्टर की कमी के चलते बिक्री पर असर पड़ा है. सेमीकंडक्टर की कमी का असर FADA के अध्यक्ष विंकेश गुलाटी के अनुसार पैसेंजर व्हीकल्स में अभी हाई डिमांड है लेकिन वेटिंग लिस्ट लंबी है. व्हीकल बनाने में अहम आटो पार्ट सेमीकंडक्टर की उपलब्धता अभी भी एक चुनौती बनी हुई है. हालांकि सप्लाई पिछले महीने से थोड़ी बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी समय से सप्लाई नहीं हो पा रही है. उन्होंने कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध और चीन में लॉकडाउन के चलते सप्लाई में और कमी आ सकती है, जिससे वाहनों की डिलीवरी भी प्रभावित होगी. टू व्हीलर्स अंडरपरफॉर्मर पिछले महीने टू व्हीलर्स की बिक्री 4.02 फीसदी घटकर 1,157,681 यूनिट रह गई, जबकि एक साल पहले की अवधि में यह 12,06,191 यूनिट थी. गुलाटी का कहना है कि रूरल डिस्ट्रेस के चलते टू व्हीलर्स सेग्मेंट पहले से अंडरपरफॉर्मर था, वहीं फ्यूल की कीमतें बढ़ने और ओनरशिप कास्ट बए़ने से इसमें और गिरावट देखी गई है. कॉमर्शियल व्हीकल सेल्स बढ़ी कॉमर्शियल व्हीकल की सेल्स मार्च में 14.91 फीसदी बढ़कर 77,938 यूनिट हो गई है, जो मार्च 2021 में 67,828 यूनिट थी. मार्च 2021 में 38,135 यूनिट की तुलना में पिछले महीने तिपहिया वाहनों की सेल्स भी 26.61 फीसदी बढ़कर 48,284 यूनिट हो गई. जबकि सभी कैटेगरी में वाहनों की सेल्स पिछले महीने 2.87 फीसदी घटकर 16,19,181 यूनिट रह गई, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह 16,66,996 यूनिट थी.

