पैसेंजर व्हीकल्स की रिटेल बिक्री जून में 38% गिरी, टूव्हीलर्स की बिक्री को 41% का झटका: FADA

देश में यात्री वाहनों (Passenger Vehicles) की खुदरा बिक्री जून में 38.34 फीसदी गिरकर 1,26,417 वाहन रही. वाहन डीलरों के संगठन फाडा ने इस संबंध में मंगलवार को आंकड़े जारी किए. गौरतलब है कि कोरोना वायरस संकट के चलते अप्रैल और मई में देशव्यापी लॉकडाउन किया गया था, जिससे वाहनों की बिक्री प्रभावित हुई. आठ जून से लॉकडाउन नियमों में राहत के बाद वाहनों की बिक्री में सुधार हुआ है लेकिन पिछले साल के मुकाबले यह अभी भी कम है.

वहीं कोविड-19 का प्रकोप अब भी बरकरार है, जिससे ग्राहकों की धारणा प्रभावित हुई है. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस (फाडा) देश के 1,440 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में से 1,230 के आंकड़े जुटाती है. पिछले साल जून में कुल 2,05,011 यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री हुई थी.

जून 2020 में टूव्हीलर्स की बिक्री 40.92 फीसदी गिरकर 7,90,118 वाहन रही. जून 2019 में 13,37,462 टूव्हीलर्स की बिक्री हुई थी. कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री जून में 83.83 फीसदी गिरकर 10,509 यूनिट्स और थ्री व्हीलर्स की बिक्री 75.43 फीसदी घटकर 11,993 यूनिट रही. जून 2019 में यह क्रमश: 64,976 और 48,804 यूनिट थी.

विभिन्न श्रेणियों में वाहनों की कुल बिक्री जून में 42 फीसदी घटकर 9,84,395 वाहन रही, जो जून 2019 में 16,97,166 यूनिट थी. फाडा के अध्यक्ष हंसराज काले ने कहा कि कोविड-19 के मरीजों की बढ़ती संख्या के साथ-साथ आर्थिक नरमी के वातावरण ने भी ग्राहकों की धारणा प्रभावित की है. बड़े शहरों में इसका ज्यादा असर दिख रहा है. लेकिन ग्रामीण इलाकों में अच्छी फसल और समय पर मानसून आने से मांग में सुधार है.

