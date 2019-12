Orxa Mantis: हवा से बातें करती है ये ई-बाइक, 140 km/h की रफ्तार और सिंगल चार्ज में 200 km तक का सफर

बेंगलुरू के Orxa Energies स्टार्टअप ने इंडिया बाइक वीक 2019 में अपना पहला प्रॉडक्ट अनवील किया है. यह एक ऑल इलेक्ट्रिक बाइक Mantis है. इस बाइक की टॉप स्पीड 140 km/h है और कंपनी का दावा है कि यह 200 किमी तक जा सकती है. Orxa भारत में अपने ऑपरेशंस 2020 के मध्य से शुरू करेगी और तभी Mantis के लॉन्च होने की उम्मीद है.

Mantis में 9 kWh बैटरी पैक है, जो 1.5 kWh के 6 छोटे मॉड्यूल्स से बना है. ये मॉड्यूल्स स्वैपेबल हैं और प्रॉपराइटरी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम (BMS) का इस्तेमाल करते हैं. बैटरी रेगुलर पोर्टेबल चार्जर से 3.5 घंटे में चार्ज हो सकती है. Orxa की योजना बैटरी स्वैप स्टेशन स्थापित करने की है.

बाइक में फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और राइड एनालिटिक्स, डायग्नोस्टिक्स व मेंटीनेंस के लिए एक मोबाइल ऐप दिया गया है. इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर स्पीड, रेंज, बैटरी चार्ज आदि इनफॉरमेशन शो करता है. Mantis की डिजाइन स्पोर्टी है. इसमें LED हैडलैंप्स का इस्तेमाल हुआ है.

BS-VI टू-व्हीलर खरीदना है? मार्केट में मिलेंगे ये 8 स्कूटर और बाइक

Orxa Mantis की कीमत लगभग 3 लाख रुपये रह सकती है. इसकी टक्कर नई लॉन्च होने वाली ऑल इलेक्ट्रिक Ultraviolette F77 बाइक से होगी. इस बाइक की मैन्युफैक्चरर Ultraviolette Automotive का दावा है कि F77 3 सेकंड में 0-60kmph की रफ्तार पकड़ सकती है. इसकी टॉप स्पीड 147 km/h है. इसके अलावा Mantis का मुकाबला इस प्राइस रेंज में Kawasaki Ninja 300 से भी रहेगा.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.