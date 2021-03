हर 2 सेंकड में 1 इलेक्ट्रिक स्कूटर! ये है Ola Electric की सबसे बड़ी टू-व्हीलर फैक्ट्री

Ola Electric mega two-wheeler factory: ओला इलेक्ट्रिक तमिलनाडु के कृष्णागिरी में दुनिया की सबसे बड़ी टू-व्हीलर फैक्ट्री शुरूू रकने जा रही है. इस फैक्ट्री में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी. नई ईवी फैक्टी से न केवल भारतीय बाजार में सप्लाई की जाएगी, बल्कि यह कंपनी का एक ग्लोबल एक्सपोर्ट हब भी बनेगा. ओला इलेक्ट्रिक ने अब इस मेगा फैक्ट्री की कुछ डिटेल साझा की है. ओला इलेक्ट्रिक का दवा है कि पूरी क्षमता पर उसकी ‘फ्यूचरफैक्ट्री’ के प्रोडक्शन लाइन से प्रत्येक 2 सेकंड में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर बनकर तैयार होगी.

ओला इलेक्ट्रिक के इस फैक्ट्री की सालाना प्रोडक्शन क्षमता 1 करोड़ यूनिट होगी और यह फैक्ट्री 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगी. इसके अलावा, फैक्ट्री का फेज-1 जून 2021 में ही बनकर तैयार हो जाएगा और इस अवधि में कंपनी की 20 लाख सालाना प्रोडक्टशन क्षमता में होगी. इसी समय कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर सकती है. जिनका मुकाबला भारतीय बाजार में Ather 450X, Bajaj Chetak और TVS iQube से होगा.

ओला इलेक्ट्रिक की इस फैकट्री में कुल 10 प्रोडक्टशन लाइंस होंगी. कंपनी का दावा है कि यह दुनिया की सबसे एडवांस टू-व्हीलर फैक्ट्री होगीी. यह फैक्ट्री इंडस्ट्री 4.0 के सिद्धांत पर बनी है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस 3,000 रोबोट होंगे. 43 एकड़ में फैले इस प्लांट में 20 लाख वर्ग फुट फुटप्रिंट होगा. इसके अलावा, इस फैक्ट्री में बैट्री, पेंट शॉप, वेल्डिंग, मोटर, जनरल एसेम्बली, फिनिश्ड गुड्स के लिए डेडिकेटेड एरिया होगा. इसके साथ ही दो सप्लायर पार्क भी होंगे. पर्यावरण संबंधी अनिवार्यता को देखते हुए इसमें 100 एकड़ का जंगल क्षेत्र और मेगा ब्लॉक सोलर रूफटॉप वाला होगा.

ओला इलेक्ट्रिक का दावा है कि उसकी मेगा फैक्ट्री में बिजली की जरूरतें सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी होंगी. रोजगार के मामले पर कंपनी का कहना है कि उसकी मेगा फैक्ट्री से 10,000 रोजगार के अवसर बनेंगे. इसके अलावा वेंडर्स और सप्लायर्स अतिरिक्त नौकरियां जेनरेट करेंगे.

