Omega Seiki ने पेश किए 3 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अगले साल मार्च से शुरू होगी डिलीवरी

ओमेगा सेइकी मोबिलिटी ने कमर्शियल और यात्री वाहन श्रेणी में बुधवार को तीन इलेक्ट्रिक वाहन पेश किए. ओमेगा सेइकी दिल्ली के एंग्लियन ओमेगा समूह की यूनिट है. कंपनी की योजना अगले साल मार्च से इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की आपूर्ति करने की है. Omega Seiki ने थ्रीव्हीलर मालवाहन ‘Sun Ri’, ई-रिक्शा ‘राइड’ और ऑटोरिक्शा ‘स्ट्रीम’ पेश किए हैं. नए पेश किए गए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लीथियम आयन बैटरी दी गई हैं और इनकी स्पीड 50km/hr तक की है. इनकी लोडिंग कैपेसिटी 750-960 GVW के बीच है.

एंग्लियन ओमेगा समूह के चेयरमैन उदय नारंग ने एक बयान में कहा कि Omega Seiki के नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बिजेनस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केट को लक्षित करने और ग्राउंड लेवल पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सामने लाने के लिए डिजाइन किया गया है. कंपनी मार्च 2021 में कार्गो और पैसेंजर टूव्हीलर्स की पूरी रेंज लाने वाली है.

नारंग ने आगे कहा कि भारतीय बाजार में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहन टेक्नोलॉजी को अपनाने की संभावनाएं मौजूद हैं. कन्वेंशनल इंटर्नल कंबशन इंजनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से रिप्लेस करने से देश को कई तरह के फायदे होंगे. इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, ये अर्थव्यवस्था में सहयोग देंगे और पर्यावरण अनुकूल भी हैं. Omega Seiki मोबिलिटी के एमडी देब मुखर्जी का कहना है कि नई प्रॉडक्ट रेंज में 90 फीसदी से ज्यादा कंटेंट लोकल है. बिजनेस टू बिजनेस मार्केट्स और लास्ट माइल डिलीवरी सिस्टम को टार्गेट करने के स्पष्ट लक्ष्य के साथ कंपनी रोज विस्तार कर रही है.

