Omega Seiki लॉन्च करेगी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, एक घंटे चलाने की लागत 20-30 रु; ये है अनुमानित कीमत

ओमेगा सेइकी (Omega Seiki) मोबिलिटी कई इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च करने वाली है. कंपनी का इरादा अगले दो साल में टूव्हीलर, फोरव्हीलर कार्गो व्हीलर और एक ट्रैक्टर सहित कई इलेक्ट्रिक वाहन लाने का है. कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी. दिल्ली के एंग्लियन ओमेगा समूह की इकाई ओमेगा सेइकी की योजना देश के विभिन्न हिस्सों में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की भी है. ओमेगा सेइकी के दिल्ली/एनसीआर में कई मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र हैं.

ओमेगा सेइकी मोबिलिटी के प्रबंध निदेशक देव मुखर्जी ने कहा कि कंपनी अगले साल अप्रैल तक यात्री और ढुलाई खंडों के लिए इलेक्ट्रिक टूव्हीलर पेश करेगी. वहीं फोरव्हीलर कार्गो वाहन और ट्रैक्टर 2021 के अंत तक या 2022 की शुरुआत में पेश किया जाएगा. इलेक्ट्रिक टूव्हीलर्स में लीथियम आयन बैटरी होगी. ये स्कूटर पहले से टेस्टिंग/ट्रायल्स की एडवांस्ड स्टेज में हैं. इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक दो टन लोडिंग क्षमता के साथ आएगा. यह इलेक्ट्रिक ट्रक सिंगल चार्ज पर 200 किमी की दूरी तय कर सकेगा.

इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को लेकर मुखर्जी ने कहा कि इसकी पावर 30-40 HP होगी और कीमत लगभग 10-12 लाख रुपये रहेगी. मुखर्जी का कहना है कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर छोटी जाते वाले किसानों के लिए फायदेमंद रह सकता है. भारत में 80 फीसदी से ज्यादा किसानों के पास 1 एकड़ से कम जमीन है. डीजल वाले ट्रैक्टर को एक घंटा चलाने की लागत 150-200 रुपये पड़ती है, वहीं हमारे इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर से यह लागत एक घंटे के लिए केवल 20-30 रुपये होगी.

इसके अलावा कंपनी अगले साल के अंत तक देशभर में अपनी डीलरशिप की संख्या 200 तक पहुंचाना चाहती है. एंग्लियन ओमेगा ग्रुप के चेयरमैन उदय नारंग का कहना है कि कंपनी ने इन प्रॉजेक्ट्स पर शुरुआत में 200 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बनाई है. कंपनी अपनी विस्तार योजनाओं की फाइनेंसिंग के लिए 1,000 करोड़ रुपये और जुटाने की योजना बना रही है. नारंग ने कहा, ‘‘हम कारखाने लगाएंगे, हम उत्पाद पेश करेंगे, अगले कुछ साल तक हमारा बिना रुके आगे बढ़ने का इरादा है. कंपनी विभिन्न प्रॉजेक्ट्स के लिए कई मार्गों से धन जुटाएगी.’’

Input: PTI

