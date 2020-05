इलेक्ट्रिक टूव्हीलर मार्केट में उतरेगी Ola Electric, 2021 में भारत में लॉन्च करेगी पहला मॉडल

ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड (Ola Electric) ने नीदरलैंड के एम्सटर्डम में स्थित Etergo BV का अधिग्रहण कर लिया है. यह कंपनी इनोवेटिव इलेक्ट्रिक OEM है. इस अधिग्रहण के साथ ही ओला इलेक्ट्रिक ने देश और दुनिया में प्रीमियम इलेक्ट्रिक टूव्हीलर बाजार में कदम रखने का भी एलान किया है. ओला इलेक्ट्रिक की योजना 2021 में भारत में अपना ग्लोबल इलेक्ट्रिक टूव्हीलर लॉन्च करने की है.

Etergo के अधिग्रहण के चलते ओला इलेक्ट्रिक की स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग व डिजाइन क्षमताओं को Etergo टीम के गहरे व्हीकल डेवलपमेंट एक्सपीरियंस का साथ मिलेगा. Etergo को यह अनुभव दिग्गज ऑटोमोटिव कंपनियों जैसे टेस्ला, जनरल मोटर्स, फरारी, जगुआर और BMW के साथ काम कर हासिल हुआ हे. यूरोपीय डिजाइन, स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग सहयोग और भारतीय मैन्युफैक्चरिंग व सप्लाई चेन के साथ ओला इलेक्ट्रिक का मकसद 10 करोड़ से ज्यादा टूव्हीलर वाले ग्लोबल मार्केट और 2 करोड़ से ज्यादा टूव्हीलर वाले भारतीय बाजार को क्लीन एनर्जी वाले डिजिटल फ्यूचर में बदलना है.

2014 में शुरू हुई Etergo ने ऑल इलेक्ट्रिक अत्याधुनिक AppScooter विकसित किया है. यह स्कूटर अपनी इनोवेटिव डिजाइन व इंजीनियरिंग के लिए कई अवॉर्ड जीत चुका है. इसमें जर्मनी में हुए CES 2019 और Automotive Brand Contest शामिल हैं. AppScooter को सबसे पहले 2018 में अनवील किया गया था. इसमें हाई एनर्जी डेंसिटी वाली स्वैपेबल बैटरी हैं. यह स्कूटर फुल चार्ज पर 240km तक जा सकता है.

ओला इलेक्ट्रिक भारत में विशाल चार्जिंग व स्वैपिंग नेटवर्क स्थापित करना चाहती है. कंपनी अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स व चार्जिंग सॉल्युशंस के मामले में कई पायलट प्रॉजेक्ट चला रही है. ओला इलेक्ट्रिक का फोकस 2 व 3 व्हीलर्स पर है. ओला इलेक्ट्रिक देश की राजधानी नई दिल्ली में पहले से बैटरी स्वैपिंग व चार्जिंग स्टेशन लगाकर अनुकूल ईवी इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में भारत की दिग्गज पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही है.

ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर व चेयरमैन भाविश अग्रवाल का कहना है कि मोबिलिटी का भविष्य इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं. पूरी दुनिया में हर साल कारों के मुकाबले लगभग दोगुने टूव्हीलर बिकते हैं. इलेक्ट्रिक के साथ, डिजिटल कनेक्टिविटी क्षमताओं के साथ टूव्हीलर्स आगे चलकर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्राथमिकता प्राप्त अर्बन मोबिलिटी सॉल्युशन होंगे.

