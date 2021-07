सिर्फ 499 रुपये में बुक हो रहे Ola E Scooter का क्या होगा नाम? और कितना हो सकता है इसका दाम? यहां जानिए एक्सलूसिव डिटेल्स

ओला ई- स्कूटर की बुकिंग अब सिर्फ 499 रुपये में हो सकती है. ओला इलेक्ट्रिक ने हाल ही में ऐलान किया कि उसके स्कूटर को खरीदने में दिलचस्पी रखने वाले कस्टमर सिर्फ 499 रुपये में इसे बुक कर सकते हैं. यह रकम रिफंडेबल भी है. ओला के इस ई-स्कूटर का नाम S1 हो सकता. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने सरकार की आधिकारिक ट्रेड रजिस्टरी से जो जानकारी जुटाई है, उसके मुताबिक ओला इलेक्ट्रिक ने तीन नामों की ट्रेड मार्किंग करवाई है. ये नाम हैं S1, S1 प्रो और सीरीज S.

इन नामों को देखने से लगता है कि S1, S1 प्रो ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के दो वैरिएंट होंगे. S1 इसका एंट्री लेवल वैरिएंट्स हो सकता है वहीं S1 प्रो ज्यादा कीमती और अपग्रेड वर्जन हो सकता है. सीरीज S वह रेंज हो सकती है, जिसके तहत ओला अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर उतारने जा रही है. हो सकता है कि यह ओला ई-स्कूटर का सीमित या स्पेशल संस्करण हो. कहा जा रहा है कि ओला ई स्कूटर भी Ather Series1 की तर्ज पर अपने स्कूटर उतार सकती है. इसमें भी Ather Series1 के स्कूटरों की तरह चमकदार बॉडी पैनल हो सकते हैं.

Ola Electric Scooter: सिर्फ 499 रुपये में बुक होगा ओला का ई-स्कूटर! Ather 450X, TVS iQube को देगा कड़ी टक्कर

ओला ई स्कूटर ने कहा है कि वह अपने ई-वाहनों की एग्रेसिव प्राइसिंग करेगी, लिहाजा इसकी कीमत एक लाख रुपये के आसपास रहने की उम्मीद है. इसके अलावा इसमें बड़ा अंडर सीट स्टोरेज, विस्तृत रेंज और मोबाइल ऐप-बेस्ड की-लेस एक्सेस भी मिल सकता है. ओला ई-सेक्टर का मुकाबला Ather 450x, टीवीएस icube और बजाज चेतक से हो सकता है. अगले कुछ दिनों में ओला ई स्कूटर इससे जुड़े कुछ और खुलासे कर सकती है.भारतीय बाजार में अभी मौजूद इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में एथर 450X (Ather 450X ) और टीवीएस आई क्यूब (TVS iQube) बेस्ट माने जाते हैं. उम्मीद की जा रही है कि ओला का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर इन दोनों को कड़ी टक्कर दे सकता है.

(Story: Pradeep Shah)

