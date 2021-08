Ola Electric Scooter की 15 अगस्त को लॉन्चिंग तय, जानिए कीमत, रेंज और टॉप स्पीड

Ola E- Scooter Launching : Ola Electric scooter 15 अगस्त को लॉन्च होगा. बुकिंग खुलने के पहले ही दिन एक लाख ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर बुक हो चुके थे . ओला के चेयरमैन और ग्रुप सीईओ भाविश अग्रवाल ने ट्वीट कर बताया कि कंपनी 15 अगस्त को अपना ई-स्कूटर लॉन्च करेगी.

इससे पहले अग्रवाल ने स्कूटर के कुछ फीचर्स का भी खुलासा किया था. उन्होंने बताया था कि यह अपने सेगमेंट में बेस्ट अंडर सीट स्टोरेज वाला स्कूटर होगा. यह ऐप से खुल सकेगा और एक सिंगल चार्ज में 150 किलोमीटर की दूरी तय करेगा. इसकी टॉप स्पीड 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है. ओला के ई-स्कूटर के बारे में अब तक जो जानकारियां मिली हैं, उनके मुताबिक यह सौ फीसदी LED लाइटिंग, फ्रंट डिस्क ब्रेक, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसी खूबियों से लैस होगा. साथ ही इसमें फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी होगा.भारतीय बाजार में अभी मौजूद इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में एथर 450X (Ather 450X and) और टीवीएस आई क्यूब (TVS iQube) बेस्ट माने जाते हैं. उम्मीद की जा रही है कि ओला का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर इन दोनों को कड़ी टक्कर दे सकता है.

Ola Electric Scooter: सिर्फ 499 रुपये में बुक होगा ओला का ई-स्कूटर! Ather 450X, TVS iQube को देगा कड़ी टक्कर

ओला के S1 इलेक्ट्रिक स्कूटर कीमत डेढ़ लाख से नीचे हो सकती है. हालांकि यह सरकार के FAME-II incentives के तहत आता है लिहाजा इसमें 50 हजार रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है. 15 अगस्त हो ही Simple One इलेक्ट्रिक स्कूटर भी लॉन्च हो रहा है. Simple One का दावा है कि उसका रेंज किसी भी इलेक्ट्रिक से ज्यादा होगा. इस स्कूटर में 4.8 kWh lithium-ion battery होगी. ईको मोड में यह एक चार्जिंग में 240 किलोमीटर की दूरी तय कर करेगा. साथ ही इसकी टॉप स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है. मात्र 3.6 सेकेंड में यह 0 से 50 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेगा. इसमें मिड ड्राइवर मोटर और रिमूवेवल बैट्री होगी.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.