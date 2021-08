Ola Electric S1, S1 Pro: ओला ने भारत में लॉन्च किए दो इलेक्ट्रिक स्कूटर, जानें कीमत और खूबियां

Ola Electric S1, S1 Pro India Launch: भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) ने अपने पहले दो इलेक्ट्रिक स्कूटर S1 और S1 Pro को लॉन्च किया है. S1 की एक्स-शोरूम कीमत 99,999 रुपये है, जबकि S1 Pro को 1,29,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा. दोनों स्कूटर खरीदारी के लिए 8 सितंबर से उपलब्ध होंगे और अक्टूबर के महीने में डिलीवरी शुरू होगी. ग्राहक स्कूटरों को 2,999 रुपये प्रति महीने की ईएमआई पर खरीद सकेंगे. S1 की कीमत गुजरात में 79,999 रुपये होगी, जिसकी वजह इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाली भारी सब्सिडी है.

S1 स्कूटर के डिजाइन की बात करें, तो इसके फ्रंट पर मौजूद LED हैडलैंप में दो सर्रकुलर प्रोजेक्टर यूनिट्स हैं. कुल मिलाकर, स्कूटर में पतला फुटप्रिंट है. यह लंबाई में 1,859mm, चौड़ाई में 712mm और ऊंचाई में 1,160mm है. ग्राहकों को दस अलग-अलग कलर ऑप्शन में से चुनने का मौका मिलेगा. S1 पर इंस्ट्रूमेंट कलस्टर 7.0 इंच की टचस्क्रीन यूनिट है, जिसमें ओला का Move OS मौजूद रहता है. ओएस के साथ ऑक्टा-कोर CPU और 3GB की रैम है. कनेक्टिविटी ऑप्शंस में 4G, वाईफाई और ब्लूटूथ शामिल है. जिस तरीके से स्क्रीन पर जानकारी दिखती है, वह Moods नाम के फीचर का इस्तेमाल करके कस्टमाइज की जा सकती है. यूजर्स S1 को वॉयस कमांड भी दे सकते हैं.

S1 के बारे में एक रोचक बात यह है कि इसमें चाबी की जरूरत नहीं होती. यह स्कूटर के पास आते व्यक्ति को सेंस करता है और उसी के मुताबिक लॉक या अनलॉक होता है. व्यक्ति मोबाइल ऐप या टचस्क्रीन डिस्प्ले का इस्तेमाल करके स्कूटर को स्टार्ट कर सकता है.

दोनों वेरिएंट में रेंज और परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ा अंतर भी है. S1 में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड और 112 किलोमीटर की रेंज है. इसका पावर आउटपुट 8.5kW है और यह 3.6 सेकेंड में 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकता है. S1 Pro की टॉप स्पीड और रेंज क्रमश: 115 किलोमीटर प्रति घंटा और 181 किलोमीटर तक जा सकती है. S1 Pro में तीन राइडिंग मोड उपलब्ध है- नॉर्मल, स्पोर्ट और हाइपर. हालांकि, S1 में केवल नॉर्मल और स्पोर्ट मोड मिलते हैं. S1 Pro में 3.9kWh का बैटरी पैक है, जबकि रेगुलर S1 में 2.9kWh बैटरी है.

स्कूटर फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जिसके जरिए आप केवल 18 मिनटों में 50 फीसदी चार्ज सकते हैं. यह स्कूटर को 75 किलोमीटर की रेंज देता है. अगर आप 750W पोर्टेबल चार्जर का इस्तेमाल करते हैं, S1 को चार घंटों 48 मिनट में पूरा चार्ज किया जा सकता है. जबकि S1 Pro साढ़े छह घंटे में चार्ज हो जाता है.

