Ola Electric Scooter: ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटर आ सकती है 10 रंगों में, कंपनी के सीईओ ने दिए हिंट्स

Ola Electric Scooter: ओला इलेक्ट्रिक ने कुछ दिनों पहले अपने आने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर की बुकिंग शुरू किया था. इसे ग्राहकों का कैसा रिस्पांस मिला, इसका अंदाजा ओला इलेक्ट्रिक के इस ऐलान से लगा सकते हैं कि उसे बुकिंग शुरू करने के महज 24 घंटे में ही 1 लाख बुकिंग मिल गए. कंपनी ने इसकी बुकिंग महज 499 रुपये के न्यूनतम टोकन अमाउंट में इसकी बुकिंग शुरू की है. अब ओला के ग्रुप सीईओ और चेयरमैन भावीश अग्रवाल ने ट्विटर पर एक पोल शुरू किया जिसमें वह लोगों से कलर ऑप्शंस के बारे में पूछ रहे हैं कि वह कंपनी की आने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर किस रंग की चाहते हैं. इस पोल के तहत अंतिम विकल्प ‘गिव मी ऑल’ है जिसे सबसे अधिक 43.4 फीसदी वोट्स मिले. ओला सीईओ के इस पोल में 7286 लोगों ने हिस्सा लिया.

ओला के ग्रुप सीईओ व चेयरमैन के ट्वीट के मुताबिक ओला के इलेक्ट्रिक स्कूटर नौ रंगों में आ सकते हैं. इन्हें पोल में शामिल किया गया है. पोल में स्कूटर के लिए पास्टल-रेड, पीला, नीला, मेटलिक-सिल्वर, गोल्ड, पिंक, मैट्टे-ब्लैक, ब्लू और ग्रे का विकल्प दिया गया है. पोल में रंगों के विकल्प को ग्रुप करके दिया गया है. पास्टल-रेड, पीला और नीला पहले विकल्प में है, दूसरे में मेटलिक-सिल्वर,गोल्ड, पिंक; तीसरे में मैट्टे-ब्लैक, ब्लू और ग्रे है. अंतिम विकल्प में ‘गिव मी ऑल’ है. इसके अलावा भावीश ने ट्विटर पर एक पिक्चर शेयर किया है जो सफेद रंग की है. ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि ओला इलेक्ट्रिक 10 रंग की स्कूटर लांच कर सकती है.

Tried one in white. What do you all think! #JoinTheRevolution https://t.co/lzUzbWbFl7 @OlaElectric pic.twitter.com/iw7fPsEhvh

ओला इलेक्ट्रिक ने अपने स्कूटर्स के लिए तीन नाम S1, S1 Pro और Series S को ट्रेडमार्क किया है. इनमें से एस1 और एस1 प्रो स्कूटर के दो वैरिएंट्स हो सकते हैं जबकि सीरिज एस या तो एक रेंज हो सकती है जिसके तहत एस1 और एस1 प्रो आएंगे या स्पेशल एडीशन मॉडल हो सकता है. जानकारी के मुताबिक ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बार फुल चार्ज करने पर 150 किमी तक जा सकेगी और इसकी कीमत 1 लाख रुपये तक की हो सकती है.

(स्टोरी- प्रदीप शाह)

