आ गया Okinawa Lite इलेक्ट्रिक स्कूटर, 5 घंटे चार्ज करिए और 60 km तक चलाइए

Okinawa Lite इलेक्ट्रिक स्कूटर भारत में पेश हो गया है. इसकी कीमत 59990 रुपये से शुरू है. यह स्कूटर दो रंगों स्पार्कल व्हाइट और स्पार्कल ब्लू में उपलब्ध होगा. यह मोटर और बैटरी के लिए 3 साल की वॉरंटी के साथ आएगा. Okinawa Lite एक लो स्पीड स्कूटर है. इसकी स्पीड 25 km/h तक सीमित है और यह चार्जिंग के हिसाब से 50-60 km तक रहने का दावा है.

Okinawa Lite की डिजाइन, स्टाइल और टेक्नोलॉजी युवाओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है. यह स्कूटर महिलाओंं के लिए भी उपयुक्त है. इस स्कूटर में LED हैडलैंप्स, LED टर्न इंडीकेटर्स और LED टेल लैंप दी गई हैं. इसमें स्टील फ्रेम बॉडी और रेक्टेंगुलर टाइप फ्रंट सस्पेंशन दिया गया है.

Okinawa Lite में 1.25 kWh लीथियम आयन पोर्टेबल बैटरी है, जो कंपनी के मुताबिक एंटी थेफ्ट मैकेनिज्म के साथ आती है. इसके चलते बैटरी अंदर लॉक हो जाती है और यह चोरी व डैमेज से बची रहती है. बैटरी का चार्जिंग टाइम 4—5 घंटे है. इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में रिजनरेटिव ब्रेकिंग का इस्तेमाल हुआ है. स्कूटर का अंडर सीट स्टोरेज 17 लीटर, ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm है. इसमें एल्यूमीनियम अलॉय व्हील्स दिए गए हैं और मोबाइल फोन चार्जर फीचर भी है.

Okinawa Autotech Pvt. Ltd के फाउंडर व मैनेजिंग डायरेक्टर जितेंदर शर्मा ने कहा कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल के मोर्चे पर हो रही क्रांति को देखते हुए हम कस्टमर के लिए ऐसे प्रॉडक्ट लाने पर आक्रामक तौर पर काम कर रहे हैं, जो उनके उद्देश्यों को पूरा कर सके. नया Lite इलेक्ट्रिक स्कूटर इसी दिशा में हमारा एक अन्य कदम है.

