Okinawa का फेस्टिव ऑफर: एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की बुकिंग पर जीत सकते हैं दूसरा, 15 नवंबर तक मौका

Okinawa Festive Offer: इलेक्ट्रिक टूव्हीलर मैन्युैक्चरर Okinawa Autotech ने फेस्टिव सीजन में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एक खास ऑफर निकाला है. इसके तहत ओकिनावा का इलेक्ट्रिक स्कूटर बुक करने वाले ग्राहक को लकी ड्रॉ का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है. लकी ड्रॉ से 10 विनर चुने जाएंगे और उन सभी को Okinawa R30 लो स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर मिलेगा.

ओकिनावा की इस पेशकश का फायदा 15 नवंबर 2020 तक लिया जा सकता है. विनर्स के नाम 30 नवंबर को घोषित होंगे. इसके अलावा ओकिनावा हर बुकिंग पर ग्राहकों को निश्चित इनाम भी दे रही है. इनमें 6000 रुपये तक के गिफ्ट वाउचर शामिल हैं.

कंपनी का यह ऑफर ओकिनावा स्कूटर को ऑनलाइन या डीलरशिप से ऑफलाइन बुक करने वाले सभी ग्राहकों के लिए लागू है. अगर ग्राहक स्कूटर को डिजिटली बुक करता है तो उसे अपने ओकिनावा स्कूटर को कस्टमाइज कराने का भी मौका मिलेगा. कस्टमाइजेशन फैक्ट्री में किया जाएगा.

Okinawa Autotech के एमडी जीतेन्दर शर्मा का कहना है कि महामारी की वजह से कई इंडस्ट्रीज को मुश्किलों का सामना करना पड़ा. इसमें ऑटो सेक्टर भी शामिल रहा. लेकिन लॉकडाउन हटने के बाद ग्राहकों ने ओकिनावा प्रॉडक्ट खरीदने में रुचि दिखाई. चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग नया नॉर्म बन गया है, ग्राहक इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर ज्यादा जागरुक हो गए हैं. ग्राहकों का ICE से EV पर शिफ्ट देखा जाना एक बड़ी जीत है. इस फेस्टिव सीजन में ओकिनावा को बिक्री में 40 फीसदी बढ़ोत्तरी की उम्मीद है. इस वक्त ओकिनावा भारत में लीथियम आयन हाई स्पीड कैटेगरी में I-Praise+, PraisePro, Ridge+ और लीथियम आयन स्लो स्पीड कैटेगरी में Lite, R30 इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री करती है.

