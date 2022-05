Odysse V2, V2+ इलेक्ट्रिक स्कूटर भारत में लॉन्च, 150 किमी रेंज के साथ मिलेंगे बेहतरीन फीचर्स, चेक डिटेल

नए Odysse V2 और V2+ इलेक्ट्रिक स्कूटरों को भारत में सिर्फ 75,000 रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है.

इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी Odysse ने देश में दो नए इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किए हैं.

Odysse V2, V2+ Electric Scooter: इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी Odysse ने देश में दो नए इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किए हैं. नए Odysse V2 और V2+ इलेक्ट्रिक स्कूटरों को भारत में 75,000 रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है. कंपनी का दावा है कि ये स्कूटर डुअल वाटर-रेसिस्टेंट IP 67 सर्टिफाइड बैटरी पैक से लैस हैं और सिंगल चार्ज में ये 150 किमी की दूरी तय कर सकते हैं. कंपनी इन इलेक्ट्रिक स्कूटरों को तीन कलर स्कीम्स में पेश कर रही है और इनमें एंटी-थेफ्ट लॉक, पैसिव बैटरी कूलिंग, 12 इंच का फ्रंट टायर और एलईडी लाइट्स जैसे कई अन्य फीचर्स हैं. BGauss D15 इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च, सिंगल चार्ज में चलेगा 115 किमी, जानिए इसकी खूबियां इस साल 2 और स्कूटर लॉन्च करेगी कंपनी नए V2 और V2+ के अलावा, Odysse के पोर्टफोलियो में चार अन्य इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर हैं, जिनका नाम E2go, Hawk+, Racer और Evoqis है. कंपनी की योजना इस साल दो और इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने की है. Odysse के सीईओ नेमिन वोरा ने कहा, “Odysse के V2 और V2+ को लॉन्च करते हुए हमें बहुत गर्व हो रहा है. भारत क्लीन मोबिलिटी की ओर बढ़ रहा है और Odysse के साथ हम लोगों के आवागमन के तरीके में बदलाव लाना चाहते हैं. इन नए स्कूटरों से हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मजबूत होगा. 2023 Range Rover Sport भारत में पेश, शुरुआती कीमत 1.64 करोड़, चेक करें डिटेल मिलेंगे बेहतरीन फीचर्स उन्होंने आगे कहा, “Odysse V2+ में 150 किमी के माइलेज के साथ ग्राहकों को नए कलर और बेहतरीन फीचर्स मिलेंगे.” बता दें कि Odysse ने अपने अहमदाबाद प्लांट के अलावा मुंबई और हैदराबाद में भी प्रोडक्शन शुरू कर दिया है. कंपनी की योजना इस साल के अंत तक 100 से अधिक डीलरशिप बनाने की है. (Shakti Nath Jha)

