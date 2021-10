Car Discounts Offer: Hyundai की इन कारों पर त्योहारी सीजन में मिल रही है बंपर छूट, जानिए कितना होगा फायदा

Car Discounts Offer: Hyundai देश की दूसरी सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी है. इस त्योहारी सीजन में अगर आप भी एक Hyundai मॉडल घर लाने का प्लान बना रहे हैं, तो यह आपके लिए सही समय हो सकता है. कंपनी अपनी कारों पर ग्राहकों को भारी छूट दे रही है.

Hyundai Santro के खरीदारों को कंपनी कई दिलचस्प ऑफर दे रही है. कंपनी द्वारा दिए जा रहे इस ऑफर में 10,000 रुपये की नकद छूट और 5,000 रुपये का कॉर्पोरेट बेनिफिट शामिल है. इसके अलावा, 10,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है. ये छूट बेस वैरिएंट एरा पर लागू हैं. हायर ट्रिम के खरीदारों को 25,000 रुपये की नकद छूट दी जा रही है.

Hyundai Grand i10 Nios सबसे ज्यादा बिकने वाली फैमिली हैचबैक में से एक है. डिस्काउंट की बात करें तो 1.2 लीटर ट्रिम्स पर 10,000 रुपये का अपफ्रंट कैश डिस्काउंट, 10,000 रुपये का एक्सचेंज बेनिफिट और 5,000 रुपये का कॉरपोरेट बोनस मिल रहा है. टर्बो ट्रिम के लिए कैश बेनिफिट को बढ़ाकर 35,000 रुपये कर दिया गया है, जबकि एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट डिस्काउंट में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

Hyundai की सब-4 मीटर सेडान को भी भारी डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है. इसे रेगुलर 1.2L वेरिएंट के लिए 10,000 रुपये के कैश बेनिफिट के साथ खरीदा जा सकता है. इसके अलावा, इसमें 10,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस और 5,000 रुपये का कॉर्पोरेट बेनिफिट भी मिल रहा है.

कंपनी की प्रीमियम हैचबैक 10,000 रुपये के एक्सचेंज बेनिफिट, 5,000 रुपये के कॉर्पोरेट बोनस और 10,000 रुपये की नकद छूट के साथ उपलब्ध है. हालांकि, ये डिस्काउंट सिर्फ Turbo-iMT ग्रेड्स की खरीद पर ही मान्य है. इसके अलावा, डीजल वैरिएंट केवल 10,000 रुपये के एक्सचेंज बोनस और 5,000 रुपये के कॉर्पोरेट बोनस के साथ उपलब्ध हैं.

MY2020 Hyundai Kona पर 1.5 लाख रुपये का कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है. हालांकि MY2021 मॉडल में यह ऑफर नहीं है.

सैंट्रो, ग्रैंड i10 Nios और Aura के सीएनजी मॉडल पर 10,000 रुपये का एक्सचेंज बेनिफिट और 5,000 रुपये का कॉरपोरेट बोनस दिया जा रहा है.

कंपनी ने कुछ मॉडलों पर किसी भी तरह का डिस्काउंट नहीं दिया है. इन मॉडलों में i20 N-Line, Venue, Verna, Creta और Tucson शामिल हैं.

(Article : Mohit Bhardwaj)

