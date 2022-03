Oben EV की पहली इलेक्ट्रिक बाइक Oben Rorr लॉन्च, सिंगल चार्ज में चलेगी 200 किमी, जानें इसकी खूबियां

Oben Rorr Electric Bike: बेंगलुरु स्थित इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्ट-अप, ओबेन ईवी (Oben EV) ने भारतीय बाजार के लिए अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च की है. कंपनी की इस नई इलेक्ट्रिक बाइक को Oben Rorr नाम दिया गया है. इसकी कीमत 99,999 रुपये (एक्स-शोरूम महाराष्ट्र) रखी गई है. इसके लिए प्री-बुकिंग 18 मार्च से कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर 999 रुपये में शुरू होगी. Oben EV का दावा है कि Oben Rorr इलेक्ट्रिक बाइक सिंगल चार्ज में 200 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है. Oben Rorr में क्या है खास नई Oben Rorr इलेक्ट्रिक बाइक को सिंगल फुल-लोडेड वैरिएंट में लॉन्च किया गया है और इसकी कीमत महाराष्ट्र में एक्स-शोरूम 99,999 रुपये है. पहले चरण में, इसे सात भारतीय राज्यों में लॉन्च किया गया है और इसकी कीमत अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होगी. ऊपर की तस्वीर में हमने राज्य-वार कीमतों का उल्लेख किया है. कंपनी का कहना है कि उसकी टेस्ट ड्राइव मई में शुरू होगी जबकि ग्राहकों के लिए इसकी डिलीवरी जुलाई 2022 में शुरू हो जाएगी. Royal Enfield की नई बाइक Scram 411 लॉन्च, 2.03 लाख रुपये शुरुआती कीमत, जानिए इसमें क्या है खास सिंगल चार्ज में चलेगी 200 किमी इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें 4.4 kWh का लिथियम-आयन बैटरी पैक मिलता है जो 10 kW इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आता है. यह 62 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है और केवल 3 सेकंड में 0-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है. इस हाई-स्पीड इलेक्ट्रिक बाइक की टॉप स्पीड 100 किमी प्रति घंटे है और इसमें तीन राइडिंग मोड हैं, जिसका नाम Eco, City और Havoc है. Oben Rorr EV का दावा है कि सिंगल चार्ज में में यह बाइक 200 किलोमीटर तक चल सकती है. Toyota New Glanza Launched: टोयोटा की प्रीमियम हैचबैक का नया वर्जन लॉन्च, यहां जानिए कीमत और खूबियों के बारे में मिलेंगे कई बेहतरीन फीचर्स कंपनी का कहना है कि उसकी नई इलेक्ट्रिक बाइक पूरी तरह से भारत में डेवलप की गई है और इसे स्थानीय स्तर पर भी बनाया जाता है. कॉस्मेटिक अपील के मामले में, ओबेन रोर अच्छा दिखता है. आगे की तरफ, इसमें LED DRLs के साथ एक गोलाकार ऑल-एलईडी हेडलैंप मिलता है. यह एलईडी टर्न इंडिकेटर्स और एक एलईडी टेललैंप को भी स्पोर्ट करता है जबकि इसका ट्रिपल-टोन कलर शेड आकर्षक दिखता है. फीचर्स की बात करें तो इसमें कनेक्टेड टेक के साथ एक ऑल-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है. ओबेन ईवी का लक्ष्य अगले 2 वर्षों में हर 6 महीने में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है. (Article: Shakti Nath Jha)

