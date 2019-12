BHIM UPI से भी FASTag होगा रिचार्ज, Video से समझें पूरी प्रॉसेस

NPCI announces NETC FASTag recharge option through BHIM UPI

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने ग्राहकों को NETC FASTag को BHIM UPI से रिचार्ज करने का विकल्प उपलब्ध कराया है. NPCI ने बृहस्पतिवार को बयान में कहा कि भीम UPI आधारित मोबाइल ऐप के जरिए वाहन मालिक रास्ते में चलते-चलते भी अपने फास्टैग को रिचार्ज कर सकेंगे और उन्हें टोल प्लाजा पर लंबी कतारों में लगने की जरूरत नहीं होगी.

नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (NETC) को भारतीय बाजार की इलेक्ट्रॉनिक टोल जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है. राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्टैग को 15 दिसंबर 2019 से अनिवार्य किया गया है. NPCI ने कहा कि उपभोक्ता अब भीम UPI आधारित मोबाइल ऐप पर लॉग इन ​कर फास्टैग खाते को रिचार्ज कर सकेंगे. इसके लिए स्टेप इस तरह हैं…

NPCI की मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) प्रवीना राय ने कहा, ‘‘ग्राहकों को NETC फास्टैग का बेहतर अनुभव उपलब्ध कराना हमारा मकसद है. हमारा विश्वास है कि इस सुविधा से उन्हें टोल भुगतान के लिए एक सुगम, सुरक्षित और पारदर्शी माध्यम मिल सकेगा.’’

BHIM UPI से फास्टैग रिचार्ज की प्रॉसेस इस वीडियो में भी देखी जा सकती है..

