अब ऑनलाइन बुक करें Jeep Compass, घर पर ही टेस्ट ड्राइव और डिलीवरी पाने का ऑप्शन

जीप कंपास (Jeep Compass) बनाने वाली कंपनी FCA ने भारत में अपने व्हीकल्स की रिटेल ऑनलाइन सेल्स शुरू कर दी है. ग्राहक bookmyjeep.com पर जाकर FCA कार बुक कर सकता है. हालांकि अभी केवल Jeep Compass को ही ऑनलाइन बुक किया जा सकता है. कंपनी का कहना है कि ग्राहक केवल तीन स्टेप्स में व्हीकल बुक कर सकते हैं.

बुकिंग के लिए सबसे पहले कस्टमर को कॉन्टैक्ट इनफॉरमेशन जैसी डिटेल्स सबमिट करनी होंगी. उसके बाद उनके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा. इसके बाद कस्टमर को जीप कंपास के वेरिएंट, कलर और ट्रांसमिशन का चुनाव करना होगा. इसके बाद खुले पेज पर बुकिंग अमाउंट देने के लिए अपनी बैंकिंग डिटेल्स एंटर करनी होंगी. अब एक यूनीक आईडी क्रिएट होगी.

इसके बाद कस्टमर की लोकेशन वाली जगह में मौजूद कंपनी का ऑथराइज्ड डीलर इस बारे में उसे कॉल करेगा और लोन एप्लीकेशन व अन्य फॉर्मेलिटीज को लेकर दिशा-निर्देश देगा. कस्टमर चाहे तो व्हीकल को टेस्ट ड्राइव के लिए घर भी मंगा सकता है. लॉकडाउन हटने के बाद व्हीकल की होम डिलीवरी लेने का विकल्प रहेगा. कार को सैनिटाइज्ड किया जाएगा और अनिवार्य हाईजीन प्रोसिजर्स को फॉलो करते हुए सेल्स रिप्रेजें​टेटिव इसे कस्टमर को सौंपेगा.

FCA का कहना है कि ऑनलाइन SUV बुक करने वालों को डीलरशिप जाने की या डॉक्युमेंट्स को फिजिकली सौंपने की जरूरत नहीं है. सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा. ऑफर्स व ​छूट को लेकर पारदर्शिता भी रहेगी.

FCA India के प्रेसिडेंट व एमडी पार्थ दत्ता ने Express Drives को बताया कि कंपनी अपनी नई रिटेल स्ट्रैटेजी के साथ तैयार है. हमने ‘बुक माय जीप’ डिजिटल बुकिंग्स मॉड्यूल की शुरुआत कर दी है. यह मॉड्यूल 360 डिग्री वेब बेस्ड रिटेल आर्किटेक्चर के साथ लिंक किया जा रहा है, जिसमें व्हीकल की डिलीवरी तक की सभी जरूरी प्रक्रियाएं निहित रहेंगी. कस्टमर के घर पर टेस्ट ड्राइव और व्हीकल डिलीवरी की सुविधा रहेगी.

आगे कहा कि हमारी नई रिटेल स्ट्रैटेजी ग्राहकों को और बेहतर सुविधा देने की है. हमारा डीलर नेटवर्क हमारे नए रिटेल आर्किटेक्चर के साथ लिंक्ड होगा और कस्टमर को व्हीकल की जानकारी, डोरस्टेप टेस्ट ड्राइवर व डोर स्टेप डिलीवरी उपलब्ध कराएगा.

