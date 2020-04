अब घर बैठे मंगाएं Altroz, Harrier जैसी टाटा कार, कंपनी ने शुरू की ‘क्लिक टू ड्राइव’ सर्विस; घर पहुंच जाएगा व्हीकल

अगर आप टाटा मोटर्स (Tata Motors) की कार खरीदना चाहते हैं तो अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है. टाटा मोटर्स ने अपने पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ‘क्लिक टू ड्राइव’ (Click to Drive) शुरू किया है. इस प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों को टाटा मोटर्स की कारों की खरीद से जुड़ा पूरा डिजिटल बिक्री अनुभव (एंड टू एंड एक्सपीरियंस) मिलेगा. क्लिक टू ड्राइव से टाटा कार की खरीद पूरी तरह ऑनलाइन होगी. कम्युनिकेशन टूल्स के तौर पर ईमेल, वॉट्सऐप, वीडियो कॉल्स आदि का इस्तेमाल होगा.

कंपनी ने एक बयान में कहा कि इस प्लेटफॉर्म से टाटा मोटर्स के देशभर में मौजूद 750 से अधिक आउटलेट जुड़े रहेंगे.’क्लिक टू ड्राइव’ प्लेटफॉर्म से ग्राहक घर बैठे-बैठे ऑनलाइन अपनी पसंदीदा टाटा कार ऑर्डर कर सकते हैं और घर पर डिलीवरी पा सकते हैं. इसके लिए ग्राहक को क्लिक टू ड्राइव वेबसाइट पर ​रजिस्ट्रेशन कराना होगा.

रजिस्ट्रेशन के बाद ग्राहक टाटा मोटर्स के पोर्टफोलियो में से अपनी पसंद का वाहन बुक करा सकते हैं. वाहन चुनने में उनकी मदद के लिए वीडियो उपलब्ध होंगे, जो उन्हें वाहन से जुड़ी हर एक बारीक जानकारी देंगे. बयान के मुताबिक एक बार वाहन चुनने के बाद ग्राहक अपने पास के डीलर का चुनाव कर सकते हैं और बाद की तारीखों पर चाहें तो घर पर डिलीवरी पा सकते हैं या बाद में स्टोर से खुद गाड़ी लाने का विकल्प चुन सकते हैं.

ग्राहक ऑनलाइन ही वाहन की बुकिंग राशि का भुगतान कर सकते हैं. उसके बाद ग्राहक को उसकी खरीद की पूरी जानकारी ईमेल पर दी जाएगी. साथ ही टाटा कॉल सेंटर से उनका पूरी तरह मार्गदर्शन किया जाएगा. इसके अलावा चुने हुए डीलर का बिक्री एजेंट भी ग्राहक को फोन कर ऑर्डर की पुष्टि करेगा. क्लिक टू ड्राइव प्लेटफॉर्म पर ग्राहक वाहनों के लिए ऋण सुविधा, एक्सचेंज सर्विसेज, ऑफर्स इत्यादि का भी लाभ ले सकते हैं.

