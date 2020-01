Nissan जल्द लॉन्च करेगी नई Compact SUV; भारत में Brezza, Venue, Nexon से होगा मुकाबला

ऑटो एक्सपो (Auto Expo) 2020 से पहले ही जापानी कार कंपनी निसान (Nissan) ने भारतीय बाजार के लिए अपने रिवाइज्ड प्लान का एलान किया ​है. निसान ने सोमवार को बताया कि वह हर साल एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगी. इसकी शुरुआत एक Compact SUV से की जाएगी. कंपनी इसे अगले कुछ महीनों में लॉन्च कर देगी. निसान अभी तक भारतीय बाजार में अपना असर दिखाने में खास सफल नहीं हो पाई है. अब कंपनी का प्लान है कि वह देश में निसान ब्रांड पर फोकस करेगी और एसयूवी, सेडान समेत अलग-अलग सेगमेंट और बॉडी स्टाइल की कारें उतारेगी. 2018 में कंपनी ने​ सिर्फ एसयूवी पर फोकस करने का प्लान बनाया था.

निसान मोटर इंडिया के प्रबंध निदेशक राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि हमारी योजना हर साल कम से कम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की है. पहला प्रोडक्ट पूरी तरह नई कॉम्पैक्ट एसयूवी होगा, जिसे अगले वित्त वर्ष के पहली तिमाही में पेश किया जाएगा. हालांकि, कंपनी ने कहा है कि वह डटसन ब्रांड को भी बरकार रखेगी. निसान भारत में अपने बिजनेस को बनाए रखने और मुनाफे में लाने के लिए कई प्रोडक्ट लॉन्च करेगी. अभी निसान भारत में निसान और डटसन दोनों ब्रांड के अंतर्गत छह मॉडल बेचती है.

Maruti Suzuki फिर लेकर आई Ciaz S, 10.08 लाख रु है कीमत; मिलेंगे ये बदलाव

नए प्रोडक्ट के बारे में श्रीवास्तव ने कहा कि मॉडल का डिजाइन भारतीय बाजार की जरूरतों को ध्यान में रखकर जापान में तैयार किया गया है. उन्होंने बताया कि ग्लोबल लेवल पर हमारे पास एसयूपी प्रोडक्ट की एक रेंज है. अब हम B-SUV कैटेगरी (चार मीटर से कम की कॉम्पैक्ट एसयूवी) में नया प्रोडक्ट उतारकर अपना विस्तार करेंगे.

कंपनी अभी किक्स और टेरेनो एसयूवी की बिक्री C-SUV सेगमेंट (एक B-SUV से ऊपर) में करती है. किक्स की हर माह करीब 300 यूनिट की बिक्री है जबकि टेरोनो की मामूली सेल्स है. श्रीवास्तव का कहना है कि किक्स से कंपनी को काफी अच्छे अनुभव मिले हैं. इससे कंपनी को नया प्रोडक्ट मार्केट में उतारने में मदद मिलेगी.

भारतीय बाजार में निसान की नई कॉम्पैक्ट एसयूवी का मुकाबला इस सेगमेंट की दमदार कारों मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा, हुंडई वैन्यू, टाटा नेक्सॉन, फोर्ड इकोस्पोर्ट और महिंद्रा XUV300 से होगा. भारतीय बाजार में इस सेगमेंट में सबसे तगड़ी प्रतिस्पर्धा है. हालांकि, निसान ने अपने आने वाले सब-4 मीटर एसयूवी के बारे में डिटेल जानकारी अभी नहीं दी है.

2005 से निसान ने भारत में करीब 6,100 करोड़ रुपये का निवेश किया है. अभी देशभर में निसान के 220 से ज्यादा आउटलेट हैं. अभी तक कंपनी ने अपने चेन्नई प्लांट से 4.8 लाख कार, 75 लाख इंजन और 7 लाख ट्रांसमिशन की मैन्युफैक्चकिरंग की है. निसान ब्रांड के तहत कंपनी माइक्रा, किक्स, टेरेनो, सनी और GT-R सुपरकार की बिक्री करती है. जबकि डटसन ब्रांड के तहत रेडी गो और गो प्लस मॉडल की बिक्री करती है.

(Input: Express Drives)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.