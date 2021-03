Nissan India Price Hike: निसान की भी कारें हो जाएंगी महंगी, 1 अप्रैल से ग्राहकों को करना होगा अधिक खर्च

Nissan India Price Hike: अपनी कार का सपना सच करना अगले महीने अप्रैल 2021 से महंगा होने वाला है. मारुति सुजुकी इंडिया के बाद अब वाहन निर्माता कंपनी Nissan India ने भी अगले महीने से अपनी सभी कारों की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया है. जापानी वाहन निर्माता निसान इंडिया ने मंगलवार 23 मार्च को एलान किया है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ने के कारण कंपनी की सभी गाड़ियों के दाम बढ़ाए जाएंगे. कंपनी द्वारा जारी बयान के मुताबिक 1 अप्रैल 2021 से Nisaan और Datsun के सभी उपलब्ध मॉडल्स की कीमतें 1 अप्रैल 2021 से बढ़ जाएंगी. हालांकि कंपनी ने सभी मॉडलों के प्राइस में कितनी बढ़ोतरी की जाएगी, इसका खुलासा नहीं किया है.

अप्रैल से महंगी हो रही हैं मारुति की कारें, कंपनी ने 3 महीने में दूसरी बार बढ़ाई कीमतें

जापानी कंपनी ने अपने बयान में कहा है कि ऑटो कंपोनेंट प्राइसेज लगातार बढ़ रहे हैं. पहले कंपनी ने पिछले कई महीनों से इसे किसी तरह मैनेज करने की कोशिश की लेकिन अब कंपनी ने सभी निसान और दातसुन के कारों की कीमतों को बढ़ाने का फैसला किया है. कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक सभी वैरिएंट के दाम में बढ़ोतरी अलग-अलग होगी. निसान मोटर इंडिया के एमडी राकेश श्रीवास्तव ने कहा कि हर वैरिएंट की दामों में अलग-अलग बढ़ोतरी की जा रही है लेकिन अभी भी भारतीय ग्राहकों को बेस्ट वैल्यू प्रपोजिशन उपलब्ध कराया जा रहा है. कंपनी भारत में मैग्नाइट, किक्स, रेडी-गो और गो की बिक्री करती है.

देश की सबसे बड़ी कारमेकर मारुति सुजुकी इंडिया (MSI) ने इससे पहले उत्पादन लागत बढ़ने के चलते अपने सभी मॉडल की कीमतों में बढ़ोतरी करने का एलान कर दिया है. यह मूल्य वृद्धि अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगी. कंपनी द्वारा नियामकीय फाइलिंग में यह जानकारी दी गई है. कीमत में इजाफा अलग-अलग मॉडल के लिए भिन्न होगा. हालांकि, कंपनी ने कीमतों में वृद्धि की डिटेल्स को साझा नहीं किया है, जो वह अगले महीने से बढ़ाने जा रही है. MSI एंट्री लेवल Alto 800 से लेकर S-CROSS क्रॉसओवर तक मॉडल्स की रेंज की बिक्री करती है.

