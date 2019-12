Nissan ने भी किया एलान, 1 जनवरी से 5% तक बढ़ जाएंगे व्हीकल्स के दाम

कार कंपनी निसान मोटर इंडिया (Nissan Motor India) ने बुधवार को कहा कि वह अपने सभी मॉडल्स को जनवरी 2020 से महंगा करने जा रही है. कंपनी व्हीकल्स के दाम में 5 फीसदी तक की बढ़ोत्तरी करेगी. यह कदम उच्च इनपुट लागत के प्रभाव के चलते उठाया जा रहा है.

निसान ने एक बयान में कहा कि नई कीमतें Nissan और Datsun के सभी उपलब्ध मॉडलों पर लागू होंगी. कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर राकेश श्रीवास्तव के मुताबिक, मौजूदा चुनौतीपूर्ण बाजार हालात में हम बढ़ी हुई लागत के चलते निसान और डैटसन के सभी मॉडलों की कीमत बढ़ाने को मजबूर हैं.

निसान ब्रांड के तहत भारत में Kicks, Terrano, Micra Active, Micra, Sunny और GR-R की बिक्री होती है. वहीं डैटसन ब्रांड के तहत Redi-Go, Go और Go+ की बिक्री की जाती है.

निसान के अलावा मारुति सुजुकी, हुंडई मोटर इंडिया, टाटा मोटर्स, टोयोटा मोटर्स, महिन्द्रा एंड महिन्द्रा, मर्सिडीज-बेंज भी जनवरी से अपने व्हीकल्स के दाम बढ़ाने जा रही हैं. हालांकि होंडा कार्स इंडिया की ओर से कहा गया है कि वह अभी कीमत नहीं बढ़ाएगी लेकिन BS-VI मानक वाले मॉडल पेश होने के बाद प्रॉडक्ट के दाम बढ़ेंगे.

कार कंपनियों के अलावा टू-व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) भी जनवरी से अपने वाहनों की कीमतों में वृद्धि की घोषणा कर चुकी है. कंपनी की सभी मोटरसाइकिलों और स्कूटरों के दाम 2000 रुपये तक बढ़ जाएंगे. वहीं TVS के स्कूटर और बाइक्स की ऑन रोड कीमत भी 7500-39000 रुपये तक बढ़ने की खबरें हैं. इसकी वजह कंपनी द्वारा नए लागू होने वाले BS-VI एमिशन नॉर्म्स के अनुरूप अपने मॉडल्स का अपग्रेडेशन है.

