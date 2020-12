Magnite Vs Vitara Brezza Vs Sonet: कीमत, फीचर्स, पावर और माइलेज में कौन किस पर भारी?

Nissan Magnite India Launch: निसान की नई और भारत की सबसे सस्ती कॉम्पैक्ट एसयूवी Magnite की भारत में लॉन्चिंग हो गई है. Nissan Magnite की बिक्री पहले भारत में शुरू होगी, बाद में इसे ग्लोबल मार्केट में उतारा जाएगा. निसान की नई सब कॉम्पैक्ट एसयूवी की टक्कर भारत में जिन गाड़ियों से है, उनमें Maruti Suzuki Vitara Brezza और Kia Sonet भी शामिल हैं. बता दें कि Kia Sonet भी अभी नई है, इसे सितंबर 2020 में लॉन्च किया गया था. आइए देखते हैं इन तीनों कारों का कीमत, फीचर्स और पावर का फुल कंपैरिजन…

Nissan Magnite की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत वैसे तो 5.54 लाख रुपये से शुरू है. लेकिन कंपनी ने 31 दिसंबर 2020 तक Nissan Magnite की बुकिंग कराने पर सभी ग्राहकों के लिए इंट्रोडक्टरी प्राइस 4.99 लाख से लेकर 9.35 लाख रुपये तक रखा है. यानी 31 दिसंबर के बाद 5.54 लाख रुपये से शुरू होने वाली कीमतें लागू होंगी.

Kia Sonet की भारत में एक्स शोरूम कीमत 6.71 लाख रुपये से शुरू होकर 11.99 लाख रुपये तक है. वहीं Maruti Suzuki Vitara Brezza की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 734000 से शुरू होकर 1115000 रुपये तक है.

किया सोनेट HTE, HTK, HTK+, HTX, HTX+ और GTX+ ट्रिम में उपलब्ध है. मारुति विटारा ब्रेजा LXI, VXI, ZXI, ZXI+, VXI AT, ZXI AT और ZXI+ AT ट्रिम में उपलब्ध है. निसान मैग्नाइट का नैचुरली एसपिरेटेड पेट्रोल मॉडल XE, XL, XV, XV Premium ट्रिम्स में और टर्बो मॉडल XL Turbo, XV Turbo, XV Premium Turbo, XL Turbo CVT, XV Turbo CVT और XV Premium Turbo CVT ट्रिम्स में आएगा.

Nissan Magnite में दो इंजन विकल्प हैं. पहला B4D नैचुरली एस्पिरेटेड 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन, जिसके साथ निसान का ड्युअल VVT सिस्टम रहेगा. यह इंजन 72 hp पावर और 96 Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकेगा. इसके साथ ट्रांसमिशन 5 स्पीड मैनुअल रहेगा. दूसरा विकल्प 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो 100 hp पावर जनरेट करेगा. 5 स्पीड मैनुअल ट्रां​समिशन के साथ यह इंजन 160 Nm का टॉर्क देगा, वहीं CVT गियरबॉक्स के साथ 152 Nm का टॉर्क पैदा करेगा.

Vitara Brezza में 1.5 लीटर 4 सिलिंडर BS6 पेट्रोल इंजन है. यह 104 hp पावर और 138 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. ट्रांसमिशन 5 स्पीड मैनुअल और 4 स्पीड ऑटोमेटिक है.

Kia Sonet ड्युअल ट्रिम कॉन्सेप्ट, टेक लाइन और जीटी लाइन में है. कार में दो पेट्रोल इंजन विकल्प 1.2 लीटर व 1.0 लीटर टर्बो GDi हैं. डीजल इंजन विकल्प 1.5 L CRDi WGT और 1.5 L CRDi VGT हैं. ट्रांसमिशन विकल्पों में 5 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड ऑटोमेटिक और 7 स्पीड DCT हैं. साथ में 6 स्पीड इंटलीजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन (IMT) टेक्नोलॉजी भी है. डीजल इंजन के साथ 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है. कौन सा इंजन कितनी पावर और टॉर्क जनरेट करेगा और किस इंजन के साथ कौन सा ट्रांसमिशन विकल्प मिलेगा, इसकी डिटेल इस तरह है…

Nissan Magnite के नैचुरली एस्पिरेटेड 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन का माइलेज 18.75 kpl है. टर्बो पेट्रोल इंजन का माइलेज 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 20 kpl और CVT गियरबॉक्स के साथ 17.7 kpl है.

Kia Sonet

पेट्रोल 1.2 लीटर विद 5MT- 18.4 kmpl (बेस्ट इन सेगमेंट)

पेट्रोल 1.0 लीटर T-GDi विद 7DCT- 18.3 kmpl

पेट्रोल 1.0 लीटर T-GDi विद 6iMT- 18.2 kmpl (बेस्ट इन सेगमेंट)

डीजल 1.5 लीटर WGT विद 6MT- 24.1 kmpl (बेस्ट इन सेगमेंट)

डीजल 1.5 लीटर VGT विद 6AT- 19.0 kmpl

Maruti Vitara Brezza

पेट्रोल MT में- 17.03 kmpl

पेट्रोल AT में- 18.76 kmpl

Nissan Magnite के फ्रंट में लार्ज सिंगल पीस ग्रिल, L शेप वाली LED DRLs, LED लाइट गाइड के साथ सेगमेंट फर्स्ट स्लीक लुक वाली LED Bi-प्रॉजेक्टर हैडलैंप्स, LED फॉग लैंप्स हैं. Magnite में faux स्किड प्लेट्स, स्प्लिट रैपअराउंड LED टेल लैंप्स और ड्युअल टोन अलॉय व्हील्स का इस्तेमाल हुआ है.

Kia Sonet में किया सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल, हर्टबीट टेल लैंप्स, हैलोजन हैडलैंप्स, प्रॉजेक्टर फॉग लैंप्स, मस्क्युलर फ्रंट व रियर स्किल प्लेट्स, पोल टाइप एंटीना स्टैंडर्ड तौर पर मिलेंगे. अलग-अलग ट्रिम्स में इन स्टैंडर्ड एक्सटीरियर फीचर्स के साथ अतिरिक्त फीचर्स हैं. Maruti Vitara Brezza के स्टैंडर्ड एक्सटीरियर फीचर्स में LED प्रॉजेक्टर हैडलैंप्स, इंटीग्रेटेड ड्युअल फंक्शन LED DRLs, LED टेल लाइट्स, LED फॉग लैंप्स, क्रोम फ्रंट ग्रिल आदि शामिल हैं.

Nissan Magnite के केबिन के प्रीमियम फीचर्स में Android Auto व Apple CarPlay को सपोर्ट करने वाला 8 इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, सेगमेंट फर्स्ट 360 डिग्री अराउंड व्यू मॉनिटर, इन बिल्ट टायर प्रेशर मॉनिटर के साथ 7 इंच TFT इंस्टूमेंट क्लस्टर आदि शामिल हैं. SUV के चुनिंदा वेरिएंट में कंपनी ‘टेक पैक’ भी देगी, जो कि वैकल्पिक होगा. इसमें वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग पैड, एयर प्योरिफायर, जेबीएल स्पीकर्स, पडल लैंप्स और एंबियंट मूड लाइटिंग फीचर्स शामिल हैं. ये फीचर्स एक्सेसरी पैकेज के तौर पर अलग से रहेंगे. निसान कनेक्ट के जरिए मैग्नाइट में 50+ फीचर्स और स्मार्टवॉच कनेक्टिविटी को एक्सेस किया जा सकेगा.

Maruti Vitara Brezza के बेस वेरिएंट में स्मार्टप्ले स्टूडियो, साइड डोर 4 स्पीकर, सीडी प्लेयर के साथ ऑडियो, कीलेस एंट्री, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, टिल्ट स्टीयरिंग, इलेक्ट्रिक पावर ​स्टीयरिंग, मैनुअल एसी, डस्ट एंड पॉलन फिल्टर जैसे इंटीरियर फीचर्स हैं. टॉप वेरिएंट में 17.78 cm टचस्क्रीन स्मार्टप्ले स्टूडियो सिस्टम, लाइव ट्रैफिक अपडेट के साथ नेविगेशन सिस्टम, USB, Aux-in व ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, स्मार्टप्ले स्टूडियो ऐप से रिमोट कंट्रोल, वॉइस कमांड, स्मार्ट की से इंजन पुश स्टार्ट/स्टॉप, ऑटो एसी, रेन सेंसिंग ऑटो वाइपर्स, क्रूज कंट्रोल जैसे अतिरिक्त फीचर्स हैं.

Kia Sonet के बेस वेरिएंट के इंटीरियर फीचर्स में इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग, मैनुअल एसी, टिल्ट स्टीयरिंग, फ्रंड डोर पावर विंडोज, फ्रंट व रियर यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, इलेक्ट्रिक एडजस्ट आउटसाइड मिरर, सेंटर लॉकिंग, रियर एसी वेंट्स और 3.5 इंच मोनो कलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल हैं. टॉप ट्रिम्स में 10.25 इंच एचडी टचस्क्रीन हाइटेक इन्फोटेनमेंट सिस्टम, बोस 7 स्पीकर सिस्टम, इलेक्ट्रिक सनरूफ, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, स्मार्ट प्योर एयर प्योरिफायर विद वायरस प्रोटेक्शन, ओटीए अपडेट्स के साथ यूवो कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, एडवांस 4.2 इंच कलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, की लेस एंट्री जैसे अतिरिक्त फीचर्स हैं. kia Sonet 57 कनेक्टेड फीचर्स से भी लैस है, जिन्हें स्मार्टफोन और स्मार्टवॉच की मदद से एक्सेस किया जा सकेगा.

Nissan Magnite के सेफ्टी फीचर्स में हाइड्रॉलिक ब्रेक असिस्ट, EBD के साथ ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, ड्युअल एयरबैग्स, व्हीकल डायनैमिक्स कंट्रोल आदि शामिल हैं.

Kia Sonet में मैक्सिमम 6 एयरबैग्स, EBD के साथ ABS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ब्रेक असिस्ट, फ्रंट व रियर पार्किंग सेंसर्स, हाइलाइन टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकरिंग प्वॉइंट्स जैसे सेफ्टी फीचर्स हैं.

Maruti Vitara Brezza में एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम, ईबीडी के साथ एबीएस, ड्युअल एयरबैग, फ्रंट सीट बेल्ट प्री टेंशनर्स एंड फोर्स लिमिटर, सीट बेल्ट रिमाइंडर लैंप एंड बजर, इन्फोग्राफिक डिस्प्ले के साथ रिवर्स पार्किंग सेंसर, Isofix चाइल्ड सीट रिस्ट्रेंट सिस्टम, हाई स्पीड वॉर्निंग अलर्ट, इंजन इमोबिलाइजर आदि सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर हैं. टॉप ट्रिम के अतिरिक्त सेफ्टी फीचर्स में रिवर्स पार्किंग कैमरा, हिल होल्ड साइड इंपैक्ट प्रोटेक्शन बीम, 5 डोर सेंट्रल लॉकिंग आदि शामिल हैं.

