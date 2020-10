Nissan Magnite भारत में अनवील; Vitara Brezza, Sonet को देगी टक्कर; इन फीचर्स से लैस

निसान (Nissan) की सबकॉम्पैक्ट एसयूवी मैग्नाइट (Magnite) को भारत में अनवील कर दिया गया है. इसके प्रॉडक्शन स्पेसिफिक मॉडल की डिजाइन काफी हद तक कार के कॉन्सेप्ट मॉडल जैसी ही है. Nissan Magnite के फ्रंट में लार्ज सिंगल पीस ग्रिल, L शेप वाली LED DRLs, LED फॉग लैंप्स और स्लीक लुक वाली LED Bi-प्रॉजेक्टर हैडलैंप्स दी गई हैं.

Magnite में faux स्किड प्लेट्स, स्प्लिट रैपअराउंड LED टेल लैंप्सt और ड्युअल टोन अलॉय व्हील्स का इस्तेमाल हुआ है. Nissan Magnite में EBD के साथ ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, ड्युअल एयरबैग्स, व्हीकल डायनैमिक्स कंट्रोल आदि सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे. मैग्नाइट के इंजन स्पेसिफिकेशंस को लेकर निसान ने अभी कोई खुलासा नहीं किया है. हालांकि इसमें HTA0 टर्बो पेट्रोल इंजन और सीवीटी गियरबॉक्स मिलने की संभावना है.

इंटीरियर फीचर्स की बात करें तो Nissan Magnite के केबिन में कुछ प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं. इनमें पडल लैंप्स, एंबिएंट लाइटिंग, इन बिल्ट एयर प्योरिफायर, Android Auto, Apple CarPlay को सपोर्ट करने वाला 8 इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, सेगमेंट फर्स्ट 360 डिग्री अराउंड व्यू मॉनिटर, इन बिल्ट टायर प्रेशर मॉनिटर के साथ 7 इंच टीएफटी इंस्टूमेंट क्लस्टर आदि शामिल हैं. निसान कार की लॉन्चिंग के वक्त टेक पैक भी लॉन्च करेगी, जिसमें वायरलेस चार्जिंग फीचर भी मिलेगा. इस पैक के अन्य फीचर्स मं प्रीमियम साउंड सिस्टम शामिल है.

Nissan Magnite की बिक्री पहले भारत में शुरू होगी, बाद में इसे ग्लोबल मार्केट में उतारा जाएगा. Nissan Magnite को भारत में मौजूदा वित्त वर्ष में ही लॉन्च किया जाएगा. लॉन्च होने के बाद इसकी टक्कर Maruti Suzuki Vitara Brezza, हुंडई वेन्यू, टाटा नेक्सॉन, फोर्ड इकोस्पोर्ट, महिंद्रा XUV300 और नई लॉन्च Kia Sonet से होगी.

