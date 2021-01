Nissan Kicks पर मिल रही 80000 रु तक की छूट, फायदा लेने के लिए बचे हैं कुछ ही दिन

निसान किक्स (Nissan Kicks) को जनवरी माह में सस्ते में घर लाने का मौका है. निसान इंडिया की इस एसयूवी की बुकिंग पर 80000 रुपये तक की छूट चल रही है. यह छूट कैश, लॉयल्टी और एक्सचेंज बोनस के रूप में है. किक्स पर डिस्काउंट की पेशकश डीलर्स की ओर से की जा रही है और इसका फायदा 31 जनवरी तक की जाने वाली खरीद पर लिया जा सकता है.

जनवरी माह में निसान किक्स की बुकिंग पर डीलर्स की तरफ से 10000 रुपये का कैश डिस्काउंट मिल रहा है. पुरानी गाड़ी एक्सचेंज कर नई निसान किक्स खरीदने पर 50000 रुपये की छूट मिलेगी. वहीं जिन ग्राहकों के पास पहले से कोई निसान कार है, उन्हें नई निसान किक्स की बुकिंग पर 20000 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा. निसान का कहना है कि एक्सचेंज बोनस केवल उन्हीं निसान डीलरशिप्स पर मिलेगा, जहां कंपनी फाइनेंस लागू है.

निसान किक्स की एक्स शोरूम कीमत 9.49 लाख रुपये से शुरू होती है. इसमें दो पेट्रोल इंजन विकल्प हैं. 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड, 4 सिलिंडर इंजन 104hp पावर और 142Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसके साथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है. वहीं दूसरा 1.3 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन 154hp पावर और 254Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल या 7 स्टेप CVT उपलब्ध है.

निसान किक्स में 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, ड्युअल एयरबैग्स, EBD के साथ ABS, रियर पार्किंग सेंसर्स, स्पीड अलट वॉर्निंग, सीटबेल्ट वॉर्निंग आदि सेफ्टी फीचर्स हैं. भारतीय बाजार में इसकी टक्कर Hyundai Creta, Kia Seltos और Renault Duster से है.

