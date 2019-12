Nissan दे रही है कारों पर भारी डिस्काउंट, Kicks, Redi-Go पर 1.15 लाख तक की छूट

अगर आप गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, तो Nissan आपको अच्छा मौका दे रही है. कंपनी ने अपने रेड वीकेंड कैंपेन के लॉन्च का एलान किया है. इस सेल में कंपनी पूरे दिसंबर के दौरान Nissan और Datsun की कारों पर भारी डिस्काउंट और आकर्षक तोहफे दे रही है. Nissan के मॉडल्स Kicks और Datsun के मॉडल Redi-Go, Go और Go Plus पर ग्राहक 1.15 लाख के बेनेफिट्स ले सकते हैं. इसमें 40,000 रुपये के कैश डिस्काउंट्स के साथ 40,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस मिल रहा है. इसके अलावा 10,000 रुपये का कॉरपोरेट डिस्काउंट भी उपलब्ध है.

इसके अलावा ग्राहक Nissan की किसी भी डीलरशीप में जा सकते हैं. वहां आप कई चीजों में भाग लेकर ब्रांडेड मर्चेंडाइज जीत सकते हैं. 1 करोड़ रुपये तक के वाउचर जीतने का मौका है. Nissan Kicks जापानी कंपनी की ओर से लॉन्च किया गया सबसे हालिया मॉडल है. यह Hyundai Creta, Kia Seltos और Renault Duster की लीग में एक कॉम्पैक्ट एसयूवी मॉडल है. Kicks पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन के ऑप्शन्स के साथ उपलब्ध है. Nissan Kicks की भारतीय बाजार में एक्स-शोरुम कीमत 9.55 लाख से 13.69 लाख रुपये की रेंज में है.

Nissan की भारतीय बाजार में Micra hatchback और Sunny C-segment sedan भी उपलब्ध है. भारतीय बाजार में Datsun के पोर्टफोलियो में Redi-Go entry-level hatchback, Go compact hatchback और Go Plus compact 7-seater शामिल है.

Nissan भारतीय बाजार में बहुत जल्द एक ऑल इलेक्ट्रिक कार लाने की भी सोच रही है. यह कार Leaf और इसके प्रीमियम प्राइस सेगमेंट में आने की उम्मीद है.

निसान मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि Nissan एक कंज्यूमर केंद्रित ब्रांड है जो रेड वीकेंड के जरिये ग्राहकों को सबसे बेहतरीन ऑफर दे रहा है. यह कंपनी की तरफ से नए साल के स्वागत के लिये एक नया तरीका है. साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें 36 महीनों के लिये Nissan और Datsun के प्रोडक्ट्स पर 6.99 फीसदी के फर्स्ट टाइम बेस्ट फाइनेंस ऑफर मिल रहे हैं.

