Nissan दे रही है Kicks की पहली सालगिरह पर ऑफर, कैश बेनेफिट और कम ब्याज दर का मिलेगा फायदा

भारत में Nissan Kicks के लॉन्च को एक साल पूरा हो चुका है. Nissan India गाड़ी की पहली सालगिरह पर खरीदारों के लिए कई बेनेफिट्स का ऑफर लेकर आई है. कंपनी 40,000 रुपये का कैश बेनेफिट ऑफर कर रही है. इतनी ही राशि ग्राहकों को एक्सचेंज पर भी मिल रही है. अगर आप किसी बड़ी कॉरपोरेट कंपनी में काम करते हैं, तो आपको 10,000 रुपये की अतिरिक्त छूट मिलेगी. 36 महीने के लिए 6.99 फीसदी की फ्लैट ब्याज दर मिल रही है. इससे 40,000 रुपये का अतिरिक्त फायदा होगा. इसके अलावा Kicks फ्री तीन साल की वारंटी के साथ मिलेगी, जिससे कुल कवरेज पांच सालों का हो जाएगा.

अगर आप Nissan Kicks के पेट्रोल वेरिएंट को खरीदने की सोच रहे हैं, तो आप 3,448 रुपये का एडिशनल बेनेफिट ले सकते हैं. यह ऑफर एंबर ऑरेंज कलर वर्जन पर उपलब्ध नहीं है. ट्रिम्स के आधार पर डीजल वेरिएंट पर अलग-अलग ऑफर मौजूद हैं.

Nissan ने हाल ही में अपनी Kicks के लिए कहीं भी, किसी भी समय टेस्ट ड्राइव का भी ऑफर दिया है. यह सर्विस वर्तमान में मुंबई और दिल्ली-एनसीआर में उपलब्ध है. इस पहल में Orix, Nissan India की मदद करेगी. Nissan Kicks की एक्स-शोरुम कीमत 9.55 लाख रुपये से शुरू है.

Auto Sales: दिसंबर में कार की बिक्री 8.4% घटी, यात्री वाहनों की सेल्स में भी 1.2% गिरावट

सभी Nissan Kicks के मॉडल में ऑटोमेटिक एसी रियर वेंट्स के साथ, डुअल एयरबैग, ABS और EBD, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, म्यूजिक सिस्टम और रियर पार्किंग सेंसर मौजूद हैं. डीजल वर्जन में 1.5 लीटर का K9k इंजन है जो 110hp पावर और 240Nm torque देता है. पेट्रोल वर्जन में 1.5 लीटर का मोटर है जो 105hp पावर और 240Nm torque देता है.

भविष्य में Nissan अपने पेट्रोल मोटर को BS-VI एमिशन फॉर्म्स के मुताबिक अपडेट कर सकती है. डीजल को बंद किया जाएगा. ऑटोमैटिक ट्रांसमीशन भी आ सकता है. गाड़ी के BS-VI वर्जन के लिए करीब 15,000 रुपये की कीमतों में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है और ऑटोमेटिक के लिए 60,000 रुपये ज्यादा की कीमत हो सकती है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.