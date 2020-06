2021 Kia Carnival जल्द करेगी ग्लोबल डेब्यू, भारत में अगले साल कर सकती है एंट्री

नेक्स्ट जनरेशन Kia Carnival MPV जल्द ही पेश होने वाली है. इसका आधिकारिक टीजर जारी हो चुका है. किया मोटर्स की ग्लोबल वेबसाइट के अनुसार, नेक्स्ट जनरेशन किया कार्निवल इसी समर सीजन में डेब्यू करेगी. नई 2021 किया कार्निवल में ज्यादा एग्रेसिव और स्पोर्टियर डिजाइन मिलेगी. नेक्स्ट जनरेशन किया कार्निवल के भारत में 2021 के आखिर तक आने का अनुमान है.

यह तो जाहिर है कि किया कार्निवल का नेक्स्ट जनरेशन मॉडल ज्यादा और बेहतर फीचर्स से लैस होगा. उम्मीद है कि नई कार्निवल अधिक लग्ज्यूरियस होगी. 2021 किया कार्निवल के फ्रंट में कंपनी की ट्रेडिशनल टाइगर नोज ग्रिल रहेगी. साथ में स्लीकर लुक वाले हैडलैंप्स होंगे. एमपीवी के साइड में फ्लेयर्ड व्हील आर्क्स रहेंगे. इसमें लार्ज अलॉय व्हील्स मिलेंगे. नई कार्निवल अपने मौजूदा मॉडल से अधिक बोल्ड अपीयरेंस वाली होगी.

2021 किया कार्निवल में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्प दिए जा सकते हैं. मौजूदा किया कार्निवल के इंडिया स्पेसिफिक मॉडल में 2.2 लीट डीजल इंजन है. साथ में 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है. इसकी एक्स शोरूम कीमत 24.95 लाख रुपये से शुरू है.

नए मॉडल में भी इलेक्ट्रिक स्लाइडिंग डोर मौजूद रहने की उम्मीद है. कंपनी ने अभी 2021 किया कार्निवल के इंटीरियर के बारे में डिटेल्स का खुलासा नहीं किया है. मौजूदा मॉडल के समान नए मॉडल को भी मल्टीपल सीटिंग विकल्प के साथ लॉन्च किए जाने की उम्मीद है. जिन फीचर्स की 2021 किया कार्निवल में मिलने की सबसे ज्यादा उम्मीद है, उनमें Android Auto व Apple CarPlay को सपोर्ट करने वाला लार्ज टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरैमिक सनरूफ, वॉइस कमांड आदि शामिल हैं.

किया मोटर्स ने ऑटो एक्सपो 2020 (Auto Expo 2020) में Carnival MPV को लॉन्च किया था. Carnival के फीचर्स में ड्युअल पैनल इलेक्ट्रिक सनरूफ, VIP सीट्स विद एंटरटेनमेंट, वन टच पावर स्लाइडिंग डोर, पावर टेलगेट आदि शामिल हैं. इसमें 37 स्मार्ट कनेक्टेड फीचर्स दिए गए हैं.

