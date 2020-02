सड़क पर चलते-चलते चार्ज हो जाएगी कार, आ रही है नई टेक्नोलॉजी

कैसा हो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए उसे एक जगह खड़ा करने की जरूरत न पड़े. यह रोड पर चलते-चलते ही चार्ज हो जाए. यह अभी तक तो मुमकिन नहीं है लेकिन जल्द ही ऐसी टेक्नोलॉजी हकीकत बन सकती है. दुबई में ऐसी ही एक वायरलेस टेक्नोलॉजी का ट्रायल चल रहा है, जिससे किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल को उसके चलते-चलते चार्ज किया जा सकता है.

दुबई के सड़क व परिवहन प्राधिकरण (RTA) के मुताबिक, इसके लिए वायरलेस चार्जिंग यूनिट को शहर में सड़क के 60 मीटर नीचे लगाया गया है. यह इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलते हुए चार्ज करने के लिए शेप्ड मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करती है. RTA के बयान में कहा गया है कि शुरुआती चरण में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बसों को चलते हुए चार्ज करने के लिए वायरलेस चार्जिंग उपलब्ध कराने के लिए सड़क के नीचे एंबेडेड पावर चार्जिंग ग्रिड को बिछाया जा रहा है.

RTA के डायरेक्टर जनरल और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद अल तायेर का कहना है कि यह प्रॉजेक्ट RTA की पहलों में से एक है. यह पर्यावरण हितैषी और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट माध्यमों को बढ़ावा देने की दुबई की प्रभावशीलता का हिस्सा है. खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक RTA ने इस प्रॉजेक्ट के लिए दुबई विद्युत व जल प्राधिकरण और दु​बई सिलिकॉन ओएसिस के साथ गठजोड़ किया है.

RTA has launched the test-run of the dynamic wireless charging of electric vehicles and buses in motion using the Shaped Magnetic Field In Resonance technology. pic.twitter.com/imJbwHXoJc

अधिकारियों का कहना है कि इस टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्जिंग स्टेशन पर रोककर चार्ज करने की जरूरत नहीं रहेगी. बयान में यह भी कहा गया है कि यह टेक्नोलॉजी प्रदूषण भी कम करेगी और सड़कों पर मूवमेंट ब्लॉक भी नहीं होगा. अधिकारियों को यह भी उम्मीद है कि इस पहल से दुबई में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या बढ़ेगी.

मारुति सुजुकी ने लांच किया WagonR BS-6 CNG, कीमत 5.25 लाख रु से शुरू

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.