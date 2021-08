New Tata Tigor EV के लॉन्च से पहले दिखी झलक, बेहतरीन लुक के साथ नए फीचर्स

टाटा मोटर्स ने अपनी आने वाली Tigor EV का टीजर वीडियो जारी किया है. इसमें भारत के पहले F1 ड्राइवर नारायण कार्कितेयन कार चला रहे हैं. Tigor EV की बिक्री पहले से Xpres-T के नाम के तहत की जा रही है. लेकिन सीडान का यह नया अवतार टाटा की Ziptron टेक्नोलॉजी के साथ आता है. इसकी स्टाइलिंग में भी कुछ बदलाव किए गए हैं. इसे एक बार चार्ज करने पर यह करीब 300 किलोमीटर की रेंज तक जा सकती है.

Tigor कंपनी के लिए निजी क्षेत्र में मजबूत प्रोडक्ट नहीं रहा है, लेकिन वाहन बहुत से सरकारी अधिकारियों को भी दिया गया है. टाटा ने Tigor EV के कमर्शियल वेरिएंट्स का नाम बदलकर Xpres-T कर दिया है, और इसकी बिक्री अभी भी करती है. हालांकि, खराब प्रदर्शन और सीमित रेंज ने अब तक लोगों को Tigor EV से दूर रखा है. टाटा द्वारा पेश किए गए नए टीजर में दिखता है कि नई Tigor EV टाटा की Ziptron टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जो Nexon EV में भी मौजूद है. दोनों में समान पावरट्रेन है.

अब तक Tigor EV में 72V 3-फेज मोटर होता था, जो 40hp और 105Nm की torque देती है. 21.5kWh की बैटरी में 213 किलोमीटर की रेंज मिलने का दावा किया गया है. Tigor EV में समान 127hp की मोटर है, जो Nexon EV में मिलती है. यह पुरानी Tigor EV से बेहतर प्रदर्शन करेगी और इससे ज्यादा ग्राहक आकर्षित होंगे. Nexon की तरह, Tigor EV भी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है.

इसमें अलॉय व्हील्स का नया डिजाइन है. फ्रंट पर, बंपर पर LED DRL देखे जा सकते हैं. DRLs का डिजाइन Altroz की याद दिलाएगा. हालांकि, यहां ये हैचबैक की तुलना में थोड़े नीचे मौजूद हैं. हेडलैंप पहले की तरह समान है. टीजर में गाड़ी की लॉन्च की तारीख को लेकर जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन यह दिवाली के सीजन से पहले कभी भी उपलब्ध हो सकती है. नई Tigor EV की कीमत कंपनी पहले वाली से ज्यादा रखेगी.

