नई Tata Nexon फेसलिफ्ट: 1.4 लाख तक बढ़ सकती है कीमत, BS-VI इंजन के साथ मिलेंगे ये फीचर्स और वेरिएंट

टाटा मोटर्स (Tata Motors) अपनी Nexon का नया वर्जन पेश करने की तैयारी में है. Tata Nexon फेसलिफ्ट के 2020 ऑटो एक्सपो में पेश होने की उम्मीद है. यह कार का बीएस 6 वेरिएंट होगा. हाल ही में नई नेक्सॉन के वेरिएंट, फीचर्स, कलर्स और कीमत में बढ़ोत्तरी की डिटेल सामने आई हैं. Team-BHP की एक रिपोर्ट के मुताबिक नई Tata Nexon की कीमत मौजूदा से 1.4 लाख रुपये तक ज्यादा रह सकती है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट BS6 का पेट्रोल मॉडल 90000 रुपये महंगा हो सकता है. डीजल मॉडल की कीमत में मौजूदा बीएस4 मॉडल के मुकाबले 1.4 लाख रुपये तक की बढ़ोत्तरी की संभावना है.

नई Nexon फेसलिफ्ट 5 वेरिएंट XE, XM, XZ, XZ+ and XZ+ (O) में उपलब्ध होगी. ऑटोमेटिक Nexon फेसलिफ्ट XMA, XZA+ and XZA+ (O) वेरिएंट में पेश की जाएगी. Nexon फेसलिफ्ट में एक नया रंग फॉलिएज ग्रीन मिलेगा, जो पुराने ऑरेंज कलर को रिप्लेस करेगा. इसके अलावा अन्य रंगों में ब्लू, रेड, सिल्वर, व्हाइट और ग्रे शामिल हैं.

कार के बेस XE मॉडल में प्रॉजेक्टर हैडलैंप्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मल्टी ड्राइव मोड्स, 16 इंच व्हील्स जैसे फीचर्स और अनिवार्य सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे. XM मॉडल में 3.5 इंच इन्फोटेनमेंट सिस्टम, ब्लूटूथ, USB चार्जर आदि फीचर्स भी उपलब्ध होंगे. नेक्सॉन के हायर स्पेसिफिकेशंस मॉडल्स में Apple CarPlay और Android Auto को सपोर्ट करने वाला 7 इंच टचस्क्रीन सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, रिवर्सिंग कैमरा, वॉइस रिकग्निशन, ड्युअल टोन रूफ कलर, 16 इंच अलॉय व्हील्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आदि फीचर्स मिलेंगे.

टॉप XZ+ (O) वेरिएंट में रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटोमेटिक हैडलैंप्स, क्रूज कंट्रोल, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और गियर लीवर भी मिलेंगे. अपडेटेड टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट के हैडलैंप्स, फ्रंट फेसिया और रियर बंपर नई डिजाइन वाले होंगे.

नई नेक्सॉन फेसलिफ्ट का पेट्रोल इंजन 1.2 लीटर, 3 सिलिंडर टर्बोचार्ज्ड मोटर होगा. वहीं डीजल इंजन 1.5 लीटर, 4 सिलिंडर टर्बो मोटर होगा. पेट्रोल और डीजल दोनों मॉडल्स में 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड AMT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा.

Source: Team-BHP

