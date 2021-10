MG New SUV Aster: महज 20 मिनट में एमजी मोटर की एसयूवी के लिए मिले 5 हजार ऑर्डर, Hyundai Creta और Kia Seltos से होगी टक्कर

MG New SUV Aster: एमजी मोटर की नई एसयूवी एस्टर (Astor) को लेकर कितना क्रेज है, इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि बुकिंग शुरू होने के महज 20 मिनट के भीतर ही इसे 5 हजार ऑर्डर्स मिल गए. दिग्गज वाहन कंपनी एमजी मोटर की भारतीय इकाई MG Motor India ने आज 21 अक्टूबर को यह जानकारी दी है. कंपनी के मुताबिक इस कैलेंडर इयर 2021 के एस्टर की डिलीवरी 1 नवंबर यानी अगले महीने से शुरू हो जाएगी. कंपनी ने अपने बयान में कहा है कि इन 5 हजार गाड़ियों की डिलीवरी इस साल में हो जाएगी. एमजी एस्टर की टक्कर हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस, स्कोडा कुशाक और वीडब्ल्यू टैगन से है.

Tata Tiago CNG अगले महीने हो सकती है लॉन्च, कुछ डीलर्स ने शुरू की अनऑफिशियल प्री-बुकिंग, जानिए इसमें क्या होगा खास

देश के एसयूवी सेग्मेंट में तेजी से आगे बढ़ रही ब्रिटिश ऑटोमोबाइल कंपनी की भारतीय इकाई ने पिछले हफ्ते नए मॉडल की एस्टर के साथ मिड-साइज एसयूवी सेग्मेंट में प्रवेश का ऐलान किया था. मिड-साइज एसयूवी सेग्मेंट देश में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है. कंपनी ने नई मॉडल की एस्टर की कीमतें 9.78 लाख से 16.78 लाख रुपये (एक्स-शोरूम प्राइस, दिल्ली) रखा है. कंपनी ने कहा है कि ये कीमतें इस साल बनी रहेंगी. आज महज 20 मिनट में ही 5 हजार कारों की बुकिंग पर कंपनी के प्रेसिडेंट और एमडी राजीव चाबा ने बहुत खुशी जताते हुए कहा कि वैश्विक स्तर पर चिप की किल्लत के चलते इस साल सीमित संख्या में कारों की सप्लाई होगी. उन्होंने अगले साल जनवरी-मार्च 2020 तिमाही से सप्लाई बेहतर होने की उम्मीद जताई है. हालांकि.कंपनी ने अपने बयान में कहा है कि इन 5 हजार गाड़ियों की डिलीवरी इस साल में हो जाएगी.

iPhone बनाने वाली कंपनी अब बनाएगी इलेक्ट्रिक कार, भारत में EV बनाने के लिए ये है योजना

एमजी एस्टर देश की पहली पर्सनल एआई (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) असिस्टेंट इनेबल्ड और पहली ऑटोनॉमस (लेवल-2) तकनीक वाली कार है. यह मॉडल कंपनी के ग्लोबल प्लेटफॉर्म जेएस पर आधारित है और यह दो इंजन विकल्पों में उपलब्ध है- सिक्स-स्पीड ऑटोमैटिक वाला 220 टर्बो पेट्रोल इंजन और मैनुअल ट्रांसमिशन व 8-स्पीड सीवीटी वाला वीटीआई पेट्रोल इंजन. 220 टर्बो पेट्रोल इंजन अधिकतम 140ps का पॉवर और वीटीआई पेट्रोल इंजन 110ps का पॉवर जेनेरेट कर सकता है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.