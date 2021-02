Royal Enfield Himalayan 2021 भारतीय बाजार में लाॅन्च; जानिए कीमत और नए फीचर्स

New Royal Enfield Himalayan: राॅयल एनफील्ड ने नई हिमालयन बाइक को 11 फरवरी को लाॅन्च कर दिया. कंपनी ने इसे भारत के अलावा यूरोप और यूके में भी उतारा है. कंपनी ने इसकी दिल्ली शोरूम कीमत 2,01,314 लाख रुपये रखी है. नई हिमायलन तीन नए कलर ग्रेनाइट ब्लैक, मिराज सिल्वर और पाइन ग्रीन में पेश किया है. पहले से राॅक रेड, लेक ब्लू और ग्रेवल ग्रे कलर में उपलब्ध है. राॅयल एनफील्ड का दावा है कि वह मिड साइज 250cc-750cc सेगमेंट में ग्लोबल लीडर है.

कंपनी ने एक बयान में बताया कि हिमालयन ने मेक इन योर्स (MiY) इनीशिएटिव शुरू किया है. इसके तहत ग्राहक राॅयल एनफील्ड के सभी चैनल RE ऐप, वेबसाइट और डीलरशिप कंपनी के मौजूदा सभी चैनलों के जरिए अपनी मोटरसाइकिल की पर्सनलाइज्ड एक्सेसरीज ले सकते हैं. राॅयल एनफील्ड के सीईओ विनोद के. दसारी का कहना है कि महज पांच साल में हिमालयन ने दुनियाभर के एडवेंचर टूरिंग की एक नई कैटेगरी डेवलप की है. दुनियाभर के बाजारों में हिमायलन बाइक को पसंद किया जा रहा है.

आयशर मोटर्स की राॅयल एनफील्ड भारत के सभी बड़े शहरों और कस्बों में है. इसके 921 बड़े डीलरशिप और 638 स्टूडियो स्टोर्स है. राॅयल एनफील्ड दुनिया के 60 देशों में अपनी बाइक निर्यात करती है.

नई राॅयल एनफील्ड हिमायलन BS6 कम्प्लायंस के साथ 411-CC इंजन में है. यह 24.5 BHP की पावर और 32 Nm टाॅर्क देने में सक्षम है. यह फाइव स्पीड गीयरबाॅक्स काॅम्बिनेशन के साथ आएगी. इसमें ग्राहकों को टर्न बाय टर्न नेविगेशन पाॅड, सीट में कई बदलाव, रीयर कैरियर, फ्रंट रैक और नया विंडस्क्रीन मिलेगा. उन्होंने बताया कि 2016 में आई हिमालयन ने अपनी तरह की एक अलग कैटगरी बनाई है. ग्राहकों के लगातार मिले फीडबैक के आधार पर हमने इसकी डिजाइन और फंक्शनिंग में बदलाव किए है. इस तरह नई हिमायलन को पहले से अधिक आरामदायक बनाया गया है, जिससे कि राइडिंग का अनुभव और बेहतर हो सके.

