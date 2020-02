नेक्स्ट जनरेशन Hyundai i20 के स्केच आए सामने, जून 2020 में हो सकती है लॉन्च

Hyundai की नेक्स्ट जनरेशन i20 के आधिकारिक स्केच सामने आ गए हैं. इस कार का अगले माह 2020 जेनेवा मोटर शो में ग्लोबल डेब्यू होने वाला है. नई i20 भारत में और अंतरराष्ट्रीय लोकेशंस पर टेस्टिंग के दौरान देखी जा चुकी है. नई नेक्स्ट जनरेशन i20 में स्टाइल अपडेट्स, एडवांस्ड फीचर्स और नए इंजन विकल्प उपलब्ध होंगे.

स्केचेस पर जाएं तो नई i20 में कंपनी की सिग्नेचर कैस्केडिंग ग्रिल मिलेगी. एग्रेसिव फ्रंट फेसिया के साथ शार्पर हैडलैंप्स और इंटीग्रेटेड एलईडी डीआरएल्स उपलब्ध होंगी. इसका बंपर हाल ही में अनवील हुई Hyundai Aura के जैसा रह सकता है. इसकी कोर डिजाइन मौजूदा जनरेशन मॉडल के जैसी ही रह सकती है. हालांकि कुछ डिजाइन एलिमेंट्स अन्य हुंडई कारों के मिल सकते हैं. रियर में बूमरैंग पैटर्न में रैप अराउंड टेल लैंप्स दी जा सकती हैं. कुल मिलाकर कहें तो यह पहले से ज्यादा स्पोर्टी और शार्प लुक वाली होगी.

नेक्स्ट जनरेशन i20 के अंदर प्रीमियम फीचर्स मौजूद रहने की संभावना है. इनमें 8.0 इंच लार्ज टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, नई मल्टीफंक्शन स्टी​यरिंग व्हीकल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, रियर एसी वेंट्स, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप, फ्रंट व रियर आर्मरेस्ट आदि शामिल हैं.

टेक्नोलॉजी फीचर्स की बात करें तो नई i20 में एडवांस्ड ब्लूलिंक कनेक्टेड टेक्नोलॉजी मिल सकती है. इसके जरिए रियल टाइम व्हीकल मॉनिटरिंग, ऑटोमेटिक क्रैश नोटिफिकेशंस, व्हीकल हेल्थ रिपोर्ट्स, रिमोट स्टार्ट/स्टॉप व लॉक/अनलॉक, व्हीकल इमोबिलाइजर जैसे स्मार्ट फीचर्स एक्सेस किए जा सकते हैं.

नेक्स्ट जनरेशन i20 में 1.2 लीटर BS6 पेट्रोल इंजन, 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर BS6 डीजल इंजन विकल्प मिल सकते हैं. इनमें से 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन 83 hp पावर और 114 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम होगा, वहीं ​डीजल इंजन 90hp पावर जनरेट कर सकेगा.

नेक्स्ट जनरेशन Hyundai i20 की भारत में बिक्री जून 2020 से शुरू होने की उम्मीद है. इसकी टक्कर Maruti Suzuki Baleno, Ford Freestyle, Tata Altroz और Honda Jazz से रहेगी.

Source: Rushlane

