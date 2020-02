नई Vitara Brezza और Ignis अगले सप्ताह होंगी लॉन्च, मिलेगा BS-VI पेट्रोल इंजन

मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की BS-VI पेट्रोल विटारा ब्रेजा और नई BS-VI इग्निस अगले सप्ताह लॉन्च हो सकती हैं. कंपनी ने इन दोनों कारों को Auto Expo 2020 में शोकेस किया है. मारुति सुजुकी की अरेना और नेक्सा दोनों डीलरशिप्स ने नई विटारा ब्रेजा और इग्निस के लिए बुकिंग लेना शुरू कर दिया है. नई BS-VI इग्निस फेसलिफ्ट की कीमत 10000 रुपये बढ़ सकती है, जबकि पेट्रोल विटारा ब्रेजा के दाम इसके डीजल वेरिएंट के मुकाबले कम रह सकते हैं.

Vitara Brezza के BS-IV डीजल वेरिएंट की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 7.62 लाख से 10.37 लाख रुपये के बीच है. हालांकि 1 अप्रैल 2020 से डीजल वेरिएंट बिकना बंद हो जाएगा.

वहीं BS-VI पेट्रोल विटारा ब्रेजा में नई ​ग्रिल, बंपर, अलॉय व्हील्स और हैडलाइट्स का इस्तेमाल हुआ है. इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है और साथ में माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी दी गई है. कंपनी ने पेट्रोल विटारा ब्रेजा में 5 स्पीड मैनुअल के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया है. इंजन 103hp पावर और 138Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है. पेट्रोल विटारा ब्रेजा का माइलेज मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 17.03 kmpl और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ 18.76 kmpl रहने का दावा है.

फेसलिफ्टेड BS-VI इग्निस में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है. यह 83hp पावर ओर 113Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकता है. साथ में 5 स्पीड मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन उपलब्ध है. इस कार में कंपनी ने नए बंपर, रिवाइज्ड हैडलाइट्स जैसे कुछ बदलाव किए हैं. इग्निस में अब वैगनआर वाला इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा.

Story By: Lijo Mathai

