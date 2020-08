महिंद्रा की नई थार पर से हटा पर्दा, पहले से ज्यादा बड़ी और पावरफुल; देखें स्पेसिफिकेशन्स

New Mahindra Thar Unveiled: महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने नई थार पर से पर्दा हटा दिया है. यह SUV पिछले दो-तीन सालों से विकास में थी और इसे कई बार टेस्टिंग में देखा गया था. महिंद्रा ने सुनिश्चित किया कि वाहन की टेस्टिंग पूरी तरह होने के बाद ही इसे देश में लॉनेच किया जाए. यह इस नई गाड़ी को पेश करने के एक बेहतरीन अवसर है. आज देश अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. महिंद्रा ने वाहन की छोटी ड्राइव का भी मौका दिया है जो उसकी फ्रीडम ड्राइव का हिस्सा है जिसका आयोजन कंपनी ने किया.

ई थार फर्स्ट जेन मॉडल से ज्यादा बड़ी है. महिंद्रा ने 2010 में भारत में फर्स्ट जेन थार को लॉन्च किया था. वाहन को हल्का फेसलिफ्ट और नए इक्विपमेंट 2015 में मिले थे. हाालंकि, आम जनता इससे दूर रही.

इस सेकेंड जनरेशन मॉडल पूरी तरह से नया है. अगर आपको यह एसयूवी एक 80 लाख रुपये के समान दिखती है, तो इसमें कोई गलती नहीं है. कार में ग्रिल, LED लाइट और सामान्य silhouette भी मौजूद है. इसमें ब्लैक अलॉय नए हैं और ऐसा लगता है कि कंपनी इसे अलग डिजाइन में अपग्रेड नहीं करेगी. .ह दिखने में बेहतरीन है. LED लाइट को भी अच्छा टच दिया गया है.

अगर कार के अंदर को देखें तो, यहां सब कुछ नया है. यहां एक नया इंफोटेनमेंट सिस्टम टचस्क्रीन क्षमता के साथ दिया गया है. इसका स्टीयरिंग व्हील TUV300 में मौजूद के समान दिखता है. और इसमें क्रूज कंट्रोल भी मौजूद है. इसमें बकट सीट भी हैं.

थार अपने पिछले मॉडल का सही तरीके से अपग्रेड मॉडल है. इसकी वजह है कि इसमें मिल रहे इंजन पुराने वाले से कहीं ज्यादा पावरफुल हैं. इस कार में 140hp, 2.2 लीटर का mHawk डीजल और 188hp, 2.0 लीटर का टरबो- पेट्रोल इंजन मौजूद है. ये इंजन 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमीशन के साथ आते हैं. इसमें लो रेंज रेश्यो ट्रांसफर केस भी है. नई थार 2 अक्टूबर 2020 को लॉन्च होगी.

