आ गई नई Honda WR-V BS6, फोर्ड फ्रीस्टाइल से होगा मुकाबला; मिलेंगे ये बदलाव

होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड (HCIL) ने नई BS6 Honda WR-V को लॉन्‍च कर दिया है. अपडेटेड WR-V की बुकिंग 3 माह पहले ही शुरू हो गई थी. कोविड19 महामारी के कारण इसकी लॉन्च में देरी हुई. इसे बेहतर एक्‍सटीरियर स्‍टाइलिंग और समृद्ध इंटीरियर्स के साथ पेश किया गया है. इसकी एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 849,900 रुपये से शुरू है. ये दाम इस गाड़ी के BS4 वर्जन से 40000 रुपये से लेकर 70000 रुपये तक अधिक हैं. अलग-अलग वेरिएंट के लिए कीमत इस तरह है…

BS6 Honda WR-V को पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्पों में लॉन्च किया गया है. हालांकि ये बीएस4 मॉडल वाली ही यूनिट हैं लेकिन अब बीएस6 कंप्लायंट हैं. नई Honda WR-V का 1.2 लीटर BS6 पेट्रोल इंजन 90hp पावर और 110Nm का टॉर्क जनरेट करता है. 1.5 लीटर बीएस6 डीजल इंजन 100hp पावर और 200Nm का टॉर्क जनरेट करता है. पेट्रोल इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल और डीजल इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है. माइलेज पेट्रोल इंजन के मामले में 16.5kmpl और डीजल इंजन के मामले में 23.7kmpl रहने का दावा है.

BS6 Honda WR-V के एक्सटीरियर में हुए बदलावों में नई आकर्षक सॉलिड विंग क्रोम ग्रिल, इंटीग्रेटेड डीआरएल और पोजिशनिंग लैंप्स के साथ नए एडवांस्‍ड एलईडी प्रोजेक्‍टर हैडलैंप्स, नए एडवांस्‍ड एलईडी फॉग लैंप्स और नए एडवांस्‍ड एलईडी रियर कॉम्बिनेशन लैंप्स शामिल हैं. इसके अलावा नए डिजाइन वाले एडवांस्‍ड आर16 ड्युअल टोन डायमंड कट अलॉय व्‍हील्‍स, लोवर टाइप फ्रंट ग्रिल और शार्क फि‍न एंटीना दिए गए हैं.

नई WR-V के इंटीरियर की बात करें तो कार के अंदर एम्‍बॉस एवं मेश डिजाइन के साथ नई और विशेष रूप से डिजाइन की गई प्रीमियम सीट अपहोल्‍स्‍ट्री दी गई है. एडिशनल क्रोम एक्‍सेंट्स केबिन को प्रीमियम लुक देता है. नई WR-V, वाईफाई बेस्ड लाइव ट्रैफिक सपोर्ट और Android Auto व Apple CarPlay को सपोर्ट करने वाले 7.0 इंच टचस्क्रीन इनफोटेनमेंट सिस्टम के साथ पेश की गई है.

BS6 Honda WR-V के साथ स्टैंडर्ड बेनिफिट के रूप में 3 साल की अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी मिल रही है. इसके अलावा अतिरिक्‍त दो सालों के लिए अनलिमिटेड/लिमिटेड किलोमीटर की एक्‍सटेंडेड वारंटी का चुनाव भी किया जा सकता है. यह कार 1 साल/10,000 किमी, जो पहले हो, के सर्विस अंतराल के साथ किफायती रखरखाव की पेशकश करती है. कार खरीदते समय 3 साल का एनुअल मेंटिनेंस पैकेज भी ले सकते हैं. पेट्रोल वेरिएंट के लिए इस पैकेज की औसत कीमत 4,000 रुपये और डीजल वेरिएंट के लिए 6,000 रुपये सालाना है.

WR-V अपनी ट्रू फॉर्म में एसयूवी नहीं है. इसका मुकाबला अपनी फॉर्म के हिसाब Ford Freestyle से है. लेकिन प्राइस ब्रैकेट में यह Maruti Suzuki Vitara Brezza, Ford EcoSport, Tata Nexon, Mahindra XUV300 और Hyundai Venue को भी टक्कर देगी.

