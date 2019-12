नई Hero HF Deluxe भारत में लॉन्च, 100cc सेगमेंट में पहली BS-VI बाइक

हीरो मोटोकॉर्प (Hero Motocorp) ने अपनी HF Deluxe बाइक को BS-VI अपग्रेड दिया है. यह भारत की पहली 100cc बाइक है, जो BS-VI कंप्लायंट बनी है. हीरो मोटोकॉर्प का पहला BS-VI प्रॉडक्ट Splendor iSmart 110cc है. HF Deluxe BS-VI के सेल्फ स्टार्ट अलॉय व्हील वेरिएंट की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 55925 रुपये है, जबकि सेल्फ स्टार्ट अलॉय व्हील i3S वेरिएंट की कीमत 57250 रुपये है.

Hero HF Deluxe का ग्राउंड क्लीयरेंस 165mm और व्हीलबेस 1235mm है. HF Deluxe BS-VI बिल्कुल नए ग्राफिक्स और रंगों में पेश की गई ​है. अब इसमें ब्लैक-रेड, ब्लैक-पर्पल, ब्लैक-ग्रे जैसे कॉम्बिनेशन के साथ दो नए रंग टेक्नो ब्लू और ग्रीन के साथ हैवी ग्रे भी मिलेंगे. यह बाइक जनवरी 2020 से उपलब्ध होगी.

BS-VI वेरिएंट में HF Deluxe बाइक और इसके इंजन में कुछ अपडेट दिए गए हैं. इसका 100cc इंजन 7.9bhp पावर 8Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. साथ में BS-VI कंप्लायंट प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के लिए 10 सेंसर्स के साथ XSens टेक्नोलॉजी दी गई है. हीरो मोटोकॉर्प का दावा है कि बाइक के माइलेज में 9 फीसदी और परफॉरमेंस में 6 फीसदी से ज्यादा का इजाफा हुआ है. HF Deluxe के i3s वेरिएंट में आइडल स्टॉप स्टार्ट सिस्टम भी आता है, जो सर्दियों में बाइक को आसानी से स्टार्ट करने में मददगार है.

हीरो मोटोकॉर्प के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर- ऑपरेशंस (प्लांट्स) व चीफ टेक्नोलॉजी अधिकारी विक्रम कास्बेकर ने कहा कि कंपनी BS-VI नियमों की दिशा में सुचारू अपग्रेड को सुनिश्चित करने पर काम कर रही है. हम बदलाव के इस चरण के आखिरी दौर में हैं और हमारे पोर्टफोलियो के कुछ प्रमुख प्रॉडक्ट जैसे HF Deluxe को अपग्रेड किया जा रहा है. हीरो मोटोकॉर्प की BS-IV इन्वेंटरी कम है. आने वाले हफ्तों में हम कई BS-VI प्रॉडक्ट पेश करेंगे. नए BS-VI एमिशन नॉर्म्स अप्रैल 2020 से अमल में आ रहे हैं.

